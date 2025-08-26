Опубликован новый кадр фильма «Потерянный автобус»

Журналисты издания Empire опубликовали новый кадр фильма «Потерянный автобус», который расскажет историю про водителя автобуса и учительницу, которые вместе с учениками оказались в эпицентре лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году.

На фото — главные герои фильма в исполнении Мэттью Макконахи и Америки Феррера.

За основу взята книга Лиззи Джонсон, которая, в свою очередь, рассказала реальную историю о катастрофических последствиях стихии. Режиссёром фильма стал Пол Гринграсс («Превосходство Борна», «Ультиматум Борна»). Премьера ленты на Apple TV+ состоится 19 сентября, а уже 3 октября триллер выйдет в онлайне.