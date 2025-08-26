Опубликован трейлер фильма «Грязная игра»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер грядущей ленты «Грязная игра» (Play Dirty). Фильм выйдет в онлайне 1 октября 2025 года.

Фильм расскажет историю опытного вора Паркера, которому представляется возможность совершить крупное ограбление и стать самым богатым человеком в мире. Для этого он присоединяется к целой команде — и всё, разумеется, идёт несколько не по плану

Режиссером выступает Шейн Блэк, известный по фильму «Железный человек 3». Главные роли исполнили Марк Уолберг, Лакит Стэнфилд, Роза Салазар и Дермот Малруни.