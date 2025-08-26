Вышел русский трейлер неовестерна «Эддингтон»

В Сети появился дублированный трейлер фильма "Эддингтон" (18+) - чёрной неовестерн-комедии Ари Астера ("Реинкарнация", "Солнцестояние", "Все страхи Бо"), которая будет выпущена в широкий российский прокат 16 октября.

Действие картины разворачивается в мае 2020 года. В тихом провинциальном городе Эддингтон вспыхивает конфликт между шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс) и мэром Тэдом Гарсиа (Педро Паскаль), задумавшим строительство масштабного центра обработки данных на базе искусственного интеллекта.

Кросс решает бросить ему вызов и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра, что влечёт за собой череду абсурдных, кровавых и трагикомичных событий.

Роли исполнили Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс, Майкл Уорд, Камерон Манн, Дирдри О'Коннелл и другие.

Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале.