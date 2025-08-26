Представлено мини-аниме по «Человеку-бензопиле» — серия Chainsaw Biyori выйдет 5 сентября

Создатели популярного аниме-сериала «Человек-бензопила» анонсировали короткометражные аниме по франшизе — серию Chainsaw Biyori.

«Отличный день для бензопилы» можно будет посмотреть вместе с фильмом-компиляцией первого сезона основного сериала уже 5 сентября. Chainsaw Biyori будет основан на бонусных страницах оригинальной манги.

Кроме того, создатели выпустили постер предстоящего фильма «Человек-бензопила: арка Резе», который выйдет в японский прокат 19 сентября.

События «Человека-бензопилы» рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.