Завершились съемки семейной комедии «Родительский дом»

Съемки фильма «Родительский дом» завершились в конце августа 2025 года в Белоруссии. Главные роли исполнили Полина Максимова и Роман Курцын, актер также выступил креативным продюсером фильма. В фильме можно будет увидеть, лидера популярной белорусской группы «Дрозды» Виталия Карпанова и австрийского актера Вольфганга Черни. «Родительский дом» — это история о детских воспоминаниях, о доме, где стены хранят голос бабушки и первый поцелуй. О том, почему родительский дом не продаётся.

© unsplash

В центре сюжета фильма — стюардесса Даша (Полина Максимова), которая приезжает в родную деревню, чтобы продать бабушкин дом и расплатиться с долгами. Вместо простой сделки её ждут неурядицы, которые подстраивают соседи, упрямый, но обаятельный сыровар Миша (Роман Курцын) и его племянник по прозвищу Петрович (Сергей Фёдоров). Их противостояние постепенно перерастает в череду смешных и трогательных ситуаций, а попытки продать дом оборачиваются водоворотом курьёзных событий.

Полина Максимова: «Мне близка эта история про то, как мы порой уезжаем из деревни, а потом вдруг понимаем, что сердце осталось именно там. В "Родительском доме" много света, юмора и таких смешных, добрых ситуаций, в которые могла бы попасть любая из нас. Я играю женщину, которая хочет уехать, а находит всё, о чём даже не мечтала — и это не только про любовь».

Роман Курцын: «Миша — это человек-противоречие: сварливый, упрямый с одной стороны и добрый, романтичный с другой. Мне нравится, что он не герой с обложки, а настоящий и со своими слабостями, простыми желаниями и большим сердцем. Мы с режиссёрами постарались сделать его живым и понятным каждому зрителю. Это очень тёплая, настоящая история».

Режиссеры картины Макс Максимов и Анна Герт ставили перед собой задачу создать живое, наполненное деревенским колоритом и узнаваемыми персонажами, кино.

Анна Герт: «Это история не только о любви, но и о том, как важно сохранить связь со своим родом, ценить своих близких. Родные места, где прошло счастливое детство, могут дать опору, отогреть, дать силы и энергию. Место силы и есть твой дом».

Продюсеры картины Дмитрий Литвинов, Андрей Липов и Максим Максимов уверены, что зритель ждет именно таких — простых и теплых историй.

Дмитрий Литвинов: «Эта история зацепила сразу. После съёмок это ощущение только усилилось — и у меня, и у команды. Получается лёгкое на смех и точное на смысл кино про место, где тебя ждут. А дальше — очередь за зрителями: и молодые, и взрослые узнают себя, посмеются от души и заберут с собой тёплое послевкусие».

Андрей Липов: «"Родительский дом" — это комедия, которую мы делаем для широкой аудитории и для всей семьи. Здесь искренний юмор и ностальгия. Мы делаем кино про простые, но важные вещи — дом, любовь, родные стены».

Съемки картины производства кинокомпаний Welcome Media и «Киноцех» проходили летом 2025 года в Белоруссии, основное место съемок — деревня Белые луга. Зрителей ждет насыщенный деревенский колорит с народными гуляниями, театральными постановками, сыроварением и другими вкусными деталями.