Вышел трейлер фильма «100 ночей героя»

Тизер-трейлер фильма «100 ночей героя» (100 Nights of Hero) представила 25 августа 2025 года кинокомпания IFC Films. Фэнтези является экранизацией графического романа Изабель Гринберг, режиссером и сценаристом выступила Джулия Джекман, а главные роли исполнили Эмма Коррин, Николас Голицын, Майка Монро, Амир Эль-Масри, певица Чарли XCX, Ричард Э. Грант и Фелисити Джонс.

© Кадр из трейлера

Когда очаровательный молодой человек по имени Манфред (Голицын) приезжает в отдаленный замок, хрупкая взаимосвязь между нерадивым мужем, его невинной невестой Черри (Монро) и их преданной служанкой Хиро (Коррин) превращается в хаос, — сообщается в синопсисе. — Муж Черри Жером (Эль-Масри) уходит, но заключает тайное пари, чтобы проверить ее верность. Если Манфреду удастся за 100 ночей соблазнить девушку, он получит замок Джерома и все его богатства, а Черри казнят.

Премьера «100 ночей героя» состоится 6 сентября на Венецианском кинофестивале, а в мировой прокат фильм выйдет 5 декабря.