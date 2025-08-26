Константин Богомолов оценил вклад Москвы в киноиндустрию

Константин Богомолов: Москва очень серьезно вкладывается в киноиндустрию
Московские власти активно вкладываются в развитие киноиндустрии, в том числе возводят новые площадки для съемок и создают комфортные условия для работы представителей отрасли. Об этом во вторник, 26 августа, заявил режиссер Константин Богомолов.
По словам постановщика, хорошим примером поддержки индустрии служит Московская международная неделя кино. Он отметил, что подобные мероприятия крайне полезны, как для профессионалов, так и для тез, кто только делает свои первые шаги в сфере экранных искусств.
«Мне очень нравится, как проходит Московская международная неделя кино... Это такая популяризация и демонстрация, что кинопроцесс жив. И что в него вкладываются большие силы. И в том числе силы Москвы», — передает слова Богомолова агентство городских новостей «Москва».
Сербский режиссер Эмир Кустурица, автор фильма «Черная кошка, белый кот», принял участие в публичной дискуссии вместе с писателем, продюсером и телеведущим Сергеем Минаевым, где они обсудили вопросы кино, творчества и перспектив развития кинематографа.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что порядка 18 тысяч человек посмотрели фильмы общей длительностью 10 тысяч минут в рамках акции «Ночь кино».