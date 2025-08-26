Константин Богомолов оценил вклад Москвы в киноиндустрию

Московские власти активно вкладываются в развитие киноиндустрии, в том числе возводят новые площадки для съемок и создают комфортные условия для работы представителей отрасли. Об этом во вторник, 26 августа, заявил режиссер Константин Богомолов.

© Вечерняя Москва

По словам постановщика, хорошим примером поддержки индустрии служит Московская международная неделя кино. Он отметил, что подобные мероприятия крайне полезны, как для профессионалов, так и для тез, кто только делает свои первые шаги в сфере экранных искусств.

«Мне очень нравится, как проходит Московская международная неделя кино... Это такая популяризация и демонстрация, что кинопроцесс жив. И что в него вкладываются большие силы. И в том числе силы Москвы», — передает слова Богомолова агентство городских новостей «Москва».

Сербский режиссер Эмир Кустурица, автор фильма «Черная кошка, белый кот», принял участие в публичной дискуссии вместе с писателем, продюсером и телеведущим Сергеем Минаевым, где они обсудили вопросы кино, творчества и перспектив развития кинематографа.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что порядка 18 тысяч человек посмотрели фильмы общей длительностью 10 тысяч минут в рамках акции «Ночь кино».