В РФ покажут фантастический экшн «Мир в огне»

2 октября компания "Вольга" выпустит в российский прокат фантастическую экшн-комедию "Мир в огне" (Afterburn) с Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко и Сэмюэлом Л. Джексоном.

События фильма разворачиваются в постапокалиптическом мире, после катастрофической вспышки на Солнце. Бывший солдат Джейк (Батиста) по заказу влиятельных клиентов ищет ценные предметы в более всего пострадавших землях, его новая цель - знаменитая "Мона Лиза" Леонардо Да Винчи, сокрытая в самом опасном месте на планете.

Основой для сюжета послужила серия комиксов Afterburn.

Роли исполнили Кристофер Хивью ("Игра престолов", 18+), Дэниэл Бернхард ("Балерина"), Иден Эпштейн ("Видеть") и другие. Режиссёр - Дж.Дж. Перри ("Дневная смена", "Игра киллера").