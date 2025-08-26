Мультфильм «Суперсемейка 2» вышел в 2018 году. Шесть лет спустя, в августе 2024 года, стало известно, что студии Disney и Pixar работают над продолжением франшизы. «Лента.ру» рассказывает, что известно о мультфильме «Суперсемейка 3», и напоминает, что происходило в предыдущих частях этой супергеройской истории.

Дата выхода

О том, что идет работа над созданием третьей части «Суперсемейки», стало известно 9 августа 2024 года. Главный креативный директор Pixar Animation Studios Пит Доктер сообщил об этом во время выставки D23 Expo. При этом он не уточнил никаких подробностей о будущем мультфильме.

С тех пор новостей о работе над третьей «Суперсемейкой» практически не было: у картины до сих пор нет даже первого тизер-трейлера. Неизвестна и точная дата выхода мультфильма, однако в сети есть предположения, что он увидит свет только через несколько лет.

По слухам, мультфильм «Суперсемейка 3» выйдет не раньше 2027 года.

Сюжет

Сюжет третьей части пока держат в секрете. Скорее всего, «Суперсемейка 3» продолжит историю семьи Парр — героев первых двух мультфильмов. Напоминаем, что происходило в первых двух частях франшизы.

Оригинальное название: The Incredibles.

Жанр: фантастика, боевик.

Режиссер: Брэд Берд.

Дата выхода: 24 октября 2004 года.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 8.0.

Мистер Исключительный, известный под именем Боб Парр, был прославленным супергероем, чья невероятная сила спасала жизни и предотвращала катастрофы. Однако после череды судебных исков от недовольных спасенных граждан правительство вынуждает всех супергероев отказаться от своей деятельности и скрыться среди обычных людей.

Проходит 15 лет. Боб ведет неприметную жизнь страхового агента. Его жена Хелен Парр (бывшая супергероиня Эластика) родила ему троих детей:

Фиалку, которая способна становиться невидимой и создавать защитные поля;

Дэша / Шастика, который обладает сверхскоростью;

Джона Джексона / Джек-Джека, который поначалу кажется обычным ребенком без сверхспособностей.

Тоска по былой славе не дает Бобу покоя. По ночам он тайком слушает полицейские переговоры вместе со своим старым другом Люциусом Бестом, экс-супергероем Фреоном. Иногда они даже совершают самовольные вылазки, нарушая закон ради спасения людей.

Когда из-за этого Боба увольняют с работы, он получает загадочное предложение от таинственной женщины по имени Мираж. Ее работодатель предлагает Бобу вернуться к подвигам — уничтожить вышедшего из-под контроля боевого робота на отдаленном острове. Согласившись, Боб снова чувствует себя живым, но вскоре понимает, что стал пешкой в чужой игре.

Тем временем его жена Хелен начинает подозревать, что Боб вернулся к рискованным приключениям. Когда правда раскрывается, вся семья оказывается втянута в опасную схватку с коварным злодеем Синдромом — бывшим поклонником Боба, который затаил обиду и теперь жаждет мести.

Семье Парров предстоит объединиться и научиться работать вместе, используя свои уникальные способности.

Оригинальное название: Incredibles 2.

Жанр: фантастика, боевик, приключенческая комедия, для всей семьи.

Режиссер: Брэд Берд.

Дата выхода: 14 июня 2018 года.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.5.

После событий первой части семья супергероев продолжает спасать окружающих. Боб, Хелен и их дети — Фиалка, Шастик и Джек-Джек — успешно предотвращают атаку подземного злодея Подрывашкина на городскую мэрию. Однако их победа омрачена колоссальным ущербом, нанесенным во время операции. Власти принимают решение о закрытии программы защиты супергероев, оставив миллионы людей со сверхспособностями без работы и поддержки.

После судебных разбирательств Парры вынуждены скрываться, поселившись в дешевом мотеле под видом обычной семьи. В этот сложный момент к ним обращается Уинстон Дэвер, влиятельный медиамагнат и владелец компании DEVTECH. Вместе со своей сестрой Эвелин он предлагает супругам Парр и их другу Фреону принять участие в масштабной кампании, цель которой — вернуть доверие общества к супергероям.

Для пилотного проекта выбирают Хелен — ее деликатные методы спасения людей вызывают меньше разрушений по сравнению с другими героями. В рамках соглашения на ее костюм устанавливают камеру, транслирующую героические подвиги в прямом эфире. Взамен семья получает роскошный новый дом.

Пока Хелен занимается миссиями, Боб берет на себя заботу о детях. Вскоре он с удивлением обнаруживает, что младший сын Джек-Джек проявляет невероятные полиморфные способности, демонстрируя все новые суперсилы. Обеспокоенный отец обращается за помощью к Эдне Мод — эксцентричному дизайнеру супергеройских костюмов. Та с энтузиазмом берется за изучение уникальных возможностей малыша.

Тем временем Хелен сталкивается с новым опасным противником — Экранотираном, таинственным злодеем, способным гипнотизировать людей через экраны гаджетов. Проследив за ним, Эластика обнаруживает: за грозным образом скрывается обычный курьер, сам ставший жертвой гипноза.

Ситуация резко обостряется во время торжественного приема на роскошном корабле Дэвера. Экранотирану удается подчинить себе всех супергероев (в том числе и саму Хелен) с помощью гипнотических очков. Расследование приводит к шокирующему открытию: настоящей злодейкой оказывается Эвелин, мстящая супергероям за гибель отца. В детстве ее семья стала жертвой ограбления, а кумиры отца так и не пришли на помощь.

Спасти положение могут только дети Парров. Фиалка, Шастик и Джек-Джек тайно проникают на корабль, освобождают родителей и других героев от гипнотического контроля. В решающем противостоянии Эвелин пытается скрыться, но ее планы рушатся. Так репутация супергероев восстанавливается, а мир вновь обретает веру в своих защитников.

Производство

Новостей о работе над новым мультфильмом почти нет. Было известно, что изначально кресло режиссера отдали Брэду Берду — именно он отвечал за создание первых двух частей.

Однако в июне 2025 года выяснилось, что режиссером станет Питер Сон.

Питер Сон — постановщик пиксаровских мультфильмов «Элементарно» и «Хороший динозавр». А еще он принимал участие в создании «В поисках Немо», «Вверх» и «ВАЛЛ*И».

Брэд Берд же не полностью покинул проект: он продолжил работать над сценарием «Суперсемейки 3» и разделил продюсерское кресло с Даной Мюррэй, известной по мультфильму «Душа».

Актеры

На данный момент информация об актерах озвучки отсутствует. Неизвестно и то, какие персонажи дебютируют в третьей части «Суперсемейки».

Ожидается, что к работе над проектом вернется каст двух предыдущих мультфильмов. Напомним, кто озвучивал главных героев:

Крэйг Т. Нельсон («Детство Шелдона») — Боб Парр / Мистер Исключительный;

Холли Хантер («Спасите Грейс») — Хелен Парр / Эластика;

Сара Вауэлл («Убить скуку») — Фиалка;

Хак Милнер («Суперсемейка 2») — Шастик;

Илай Фучиле («Ради всего человечества») — Джек-Джек.

