Что известно о перезапуске франшизы про агента 007

В 2021 году бондиана попрощалась с Дэниелом Крейгом — он играл агента британской разведки МИ-6 с 2006 года и успел сняться в пяти частях франшизы. В финале фильма «Не время умирать» его герой ушел из жизни, а после титров на экране появилась надпись James Bond Will Return («Джеймс Бонд вернется»). С тех пор фанаты и пресса пытаются разузнать, кто станет новым агентом 007 и когда выйдет новый фильм по вселенной Яна Флеминга. «Лента.ру» разбиралась, стоит ли ждать продолжения франшизы в ближайшие годы и кто займется работой над ним.

«Бонд 26»: главное о фильме

Рабочее название: «Бонд 26».

Начало производства: 2026.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: боевик, приключения, шпионский триллер.

Режиссер: Дени Вильнев.

Сценарист: Стивен Найт.

Автор книжного оригинала: Ян Флеминг.

«Бонд 26» станет первым фильмом после перехода бондианы под контроль корпорации Amazon. Это лишь рабочее название грядущей новинки, которое указывает исключительно на ее порядковый номер во франшизе. Сюжет фильма пока неизвестен, не определен даже актер, который сыграет агента 007. Зато у проекта уже есть режиссер и сценарист, а старт съемок ожидается в 2026 году.

Пока ясно лишь то, что новый «Джеймс Бонд» будет мягким перезапуском всей франшизы — это происходит каждый раз, когда в бондиане меняется главный актер.

Дата выхода

Съемки «Бонда 26» могут запустить в 2026 году — после того как Дени Вильнев закончит работу над третьей «Дюной» (ее съемки стартовали в июле 2025-го).

Учитывая масштаб производства, Amazon планирует выпуск 26-го фильма о Бонде только в 2028 году — раньше закончить проект попросту не получится.

Кто станет новым Джеймсом Бондом

Со старта франшизы в 1962 году Джеймса Бонда играли шесть актеров.

Шон Коннери — 1962-1967, 1971, 6 фильмов.

Джордж Лэзэнби — 1969, 1 фильм.

Роджер Мур — 1973-1985, 7 фильмов.

Тимоти Далтон — 1987-1989, 2 фильмов.

Пирс Броснан — 1995-2002, 4 фильмов.

Дэниэл Крейг — 2006-2021, 5 фильмов.

Ажиотаж вокруг нового фильма о Джймсе Бонде породила главная интрига — кто будет играть агента 007. После того, как Бонд якобы ушел на пенсию, кодовое имя 007 взяла себе его коллега по МИ-6 Номи (Лашана Линч). Какое-то время предполагалось, что новым главным героем франшизы станет именно она. Однако финальные титры в «Не время умирать» указывают на то, что в 26-м фильме вернется именно Джеймс Бонд.

Преемника Дэниела Крейга до сих пор не назвали, хотя слухи об этом ходят очень давно. Например, уже несколько лет обсуждаются кандидатуры Идриса Эльбы («28 недель спустя») и Тома Харди («Веном»), хотя Идрис Эльба уже публично заявлял, что не хочет играть Бонда.

Сейчас наиболее вероятным претендентом на место Крейга СМИ считают Аарона Тейлора-Джонсона («Быстрее пули»). Весной 2024 года в The Sun появилась новость о том, что именно он может получить роль Джеймса Бонда в следующей картине. После этого Daily Mail опубликовала информацию о том, что продюсер Барбара Брокколи уже не рассматривает на роль никого, кроме Тейлора-Джонсона, и что ему могут предложить контракты сразу на три-четыре фильма. Впрочем, в 2025 году креативный контроль над бондианой перешел к Amazon, а кандидатура Тейлора-Джонсона так и не подтвердилась.

Однако СМИ все еще прочат роль именно Тейлору-Джонсону. Весной 2025 года актер подписал рекламный контракт с брендом часов Omega, который ранее сотрудничал с Дэниелом Крейгом и Пирсом Броснаном — контракты с ними как раз были подписаны незадолго до того, как актеры официально объявили о съемках в бондиане.

Другим вероятным кандидатом на пост Агента 007 Генри Кавилла: он уже снимался в шпионских боевиках «Агенты А.Н.К.Л.» и «Министерство неджентльменских дел». Правда, слухи о его участии в бондиане в последнее время практически сошли на нет.

В июне издание Variety писало, что Amazon ищет на роль Джеймса Бонда молодого человека до 30 лет. В таком случае, утверждалось в статье, первыми в списке претендентов станут Джейкоб Элорди («Солтберн»), Том Холланд («Человек-паук») и Харрис Дикинсон («Треугольник печали»). Если верить этим слухам, 35-летний Аарон Тейлор-Джонсон и 42-летний Генри Кавилл на роль Бонда уже не подходят.

В августе издание The Hollywood Reporter сообщило, что кастинг на роль Джеймса Бонда проходил малоизвестный 37-летний актер Скотт Роуз-Марш. Если его действительно утвердят на роль, то Роуз-Марш станет первым в истории рыжеволосым агентом 007.

Производство

Творческий контроль над франшизой перешел к Amazon. В 2022 году, после приобретения студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), корпорация Amazon получила права на бондиану. Однако творческий контроль сохранялся за продюсерами Майклом Уилсоном и Барбарой Брокколи — пасынком и дочерью продюсера Альберта Брокколи, который и запустил бондиану в 1962-м.

В 2025 году творческий контроль над франшизой приобрел глава Amazon Джефф Безос. Если верить The Hollywood Reporter он сделал это из мести Брокколи за то, что продюсер назвала руководителей компании идиотами. В качестве отступных Брокколи и Уилсону выплатили один миллиард долларов. Брат и сестра остаются совладельцами франшизы и будут получать часть дохода от нее, но в плане творческих решений повлиять на ее судьбу не смогут.

Теперь студия Amazon/MGM вольна делать со вселенной все, что хочет, опасается THR. В прошлом корпорация предлагала Брокколи снять сольный сериал о Манипенни, секретарше М (главы МИ-6). Продюсер тогда отказалась, но сейчас Amazon может вернуться к этой задумке.

Режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде станет Дени Вильнев, автор «Бегущего по лезвию 2049» с Райаном Гослингом и «Дюны» с Тимоти Шаламе и Зендеей. Кинокомпания Amazon MGM Studios объявила об этом 25 июня 2025 года. Вильнев снимет только одну картину в рамках бондианы — по данным издания Puck News, он подписал контракт без права финального монтажа и творческого контроля (это стандартные условия для режиссера франшизы).

Исполнительными продюсерами стали жена Вильнева Таня Лапуант, а также Эми Паскаль, работавшая над картинами про Человека-паука, и Дэвид Хейман, продюсировавший все части «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей». Глава отдела кинопроизводства Amazon MGM Studios Кортни Валенти, объявляя о том, что Паскаль и Хейман примут участие в новом проекте про Бонда, особенно подчеркнула их заслуги в создании франшизных фильмов.

Сценаристом станет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. До этого на пост автора сценария рассматривали Джонатана Нолана — брата режиссера Кристофера Нолана.

Франшиза

Фильмы о Джеймсе Бонде основаны на серии книг британского писателя Яна Флеминга — журналиста и бывшего разведчика.

Кто такой Ян Флеминг?

Ян Ланкастер Флеминг родился в 1908 году в Лондоне. Его родители были членами очень обеспеченной семьи, связанной с банком Robert Fleming & Co., а мать активно поддерживала легенду о происхождении ее предков из рода Джона Гонта, герцога Ланкастера, четвертого сына короля Эдуарда III.

В 1930-х Флеминг работал журналистом и даже посещал Москву, где пытался взять интервью у Иосифа Сталина. Он подал заявку и ожидал отказа или молчания, однако получил записку лично от Сталина, в которой тот просил прощения за невозможность встретиться с корреспондентом.

В 1939 году Флеминга завербовали в британскую разведку — он получил должность личного помощника контр-адмирала Джона Годфри, который был директором управления разведки королевского военно-морского флота. Будучи офицером, Ян Флеминг неоднократно участвовал в разведывательных операциях. Например, в 1941 году он сопровождал начальника в США, где помогал создавать концепцию Бюро по координации информации — ведомства, которое впоследствии стало Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

После войны Ян Флеминг ушел со службы и снова занялся журналистикой. Каждый год он проводил отпуск на Ямайке, в построенном по его собственным эскизам особняке «Золотой глаз». Там он писал романы о Джеймсе Бонде.

Умер Флеминг в 1964 году в возрасте 56 лет. Две его книги, «Человек с золотым пистолетом» и «Осьминожка и Искры из глаз», были изданы посмертно.

Прототипом Джеймса Бонда в романах Яна Флеминга стало несколько реальных личностей. Например, он использовал имя американского орнитолога Джеймса Бонда, а позывной «007» взял из немецкого шифра времен Первой мировой войны.

Книжный Джеймс Бонд — шпион британской разведки МИ-6. Он авантюрист, сердцеед, интеллектуал и ценитель элитного алкоголя. Узнаваемые характерные черты Бонда — решительность, склонность к решению конфликтов через силу, страсть к красивым женщинам, азартным играм и гоночным автомобилям. В оригинале он еще и заядлый курильщик.

Многие пристрастия Джеймс Бонд унаследовал от своего создателя. Например, агент 007 учился в той же школе, что и Ян Флеминг, любил кофе и глазунью, много курил и имел звание коммандера ВМС Великобритании.

С 1953 года Флеминг написал четырнадцать полноценных романов и сборников рассказов о Джеймсе Бонде. По их мотивам сняли двадцать пять кинокартин. Не все повторяют события из книг — особенно это касается последних проектов франшизы.

Первый фильм об агенте 007, «Доктор Ноу» (1962) с Шоном Коннери в главной роли, задал стандарты бондианы: экзотические локации, технологичные гаджеты, харизматичные злодеи и девушки Бонда — сплошь роковые красотки. Коннери сыграл агента 007 в семи фильмах (включая «Никогда не говори "никогда"» 1983 года, который не входит в официальную франшизу).

Впоследствии роли шпиона исполняли Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Именно при Крейге франшиза претерпела значительные изменения: если раньше картины о Джеймсе Бонде были довольно мрачными и реалистичными (за исключением фильмов с Муром, где акцент сместили на юмор), то теперь создатели сделали упор на психологизм и физическую подготовку главного героя. А еще девушки Бонда перестали быть стереотипными «дамами в беде» и стали более самостоятельными и сильными. Например, в последней картине с Крейгом «Не время умирать» кубинская актриса Ана де Армас играет агента ЦРУ.

Интересные факты