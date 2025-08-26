Опубликован трейлер фильма «Посторонний»

Новая картина классика европейского артхауса Франсуа Озона "Посторонний" (L'Étranger / The Stranger), основанная на культовом романе Альбера Камю - классической иллюстрации идей экзистенциализма, - получила полноформатный трейлер.

Действие ленты разворачивается в Алжире в конце 1930-х годов. Жизнь скромного служащего Мерсо переворачивается после убийства "по вине Солнца".

Главную роль исполнил лауреат премии "Сезар" Бенжамен Вуазен ("Утраченные иллюзии"), ранее снявшийся у Озона в фильме "Лето'85". Также в картине задействованы Дени Лаван, Пьер Лоттен, Сванн Арло и Ребекка Мардер.

Опубликованный в 1942 году роман стал литературным дебютом Камю - 15 лет спустя автор был удостоен Нобелевской премии, книга разошлась миллионными тиражами по всему миру.

В 1967 году Лукино Висконти снял одноимённый кинофильм, главную роль в котором исполнил Марчелло Мастроянни.

Премьера новой экранизации состоится на Венецианском кинофестивале. В российский прокат лента выйдет, точная дата релиза пока не объявлена.