Стало известно, кого Юрий Колокольников озвучит в новом «Финнике»

Голосом артиста Юрия Колокольникова будет говорить один из главных персонажей анимационного фильма "Финник 2", рассказали "РГ" в группе компаний "Рики". Актер озвучит коварного, но невероятно харизматичного потомственного охотника на домовых Юджина.

© Российская Газета

«‎Герой Колокольникова одержим желанием поймать Финника и выполнить свое предназначение. Именно ему и будут противостоять герои новой части франшизы», — рассказали также создатели анимационного фильма.

По словам продюсера проекта Елены Чирковой, Юрий Колокольников идеально подошел на роль охотника Юджина:

«‎Юрий - это стопроцентное попадание в образ. Его голос добавил персонажу глубины и очарования несмотря на то, что он противостоит Финнику».

Сам актер рассказал, что работа над анимационным фильмов - это возможность сделать немного больше, чем он может сделать в кино.

«‎Понимаете, в мультфильмах ведь всё всегда немножко гипертрофировано. Мне, например, всегда нравится, когда ты можешь сильно покривляться и подурачиться. — Говорит Колокольников. — Это то, что ты никогда не сможешь сделать в кино, где играешь какую-то серьезную роль. В анимации же ты можешь отдать всего себя».

События нового фильма разворачиваются спустя год после того, как Финник и Кристина успешно предотвратили надвигающуюся на город угрозу. По нелепой случайности Финник теряет невидимость, что ставит под угрозу существование всех домовых. Вдобавок ко всему, теперь за ним самим следует опасный охотник.

Динамичное роуд-муви охватит более 30 новых локаций.

Ранее стало известно, что в озвучке мультфильма "Финник 2" приняла участие актриса Ида Галич, к касту озвучания присоединился и актер Слава Копейкин.

Продолжение приключений своенравного домового и его друзей выйдет на большие экраны 23 октября.

Напомним, "Финник" - франшиза ГК "Рики", в которую входят одноименный фильм 2022 года и сериал "Детектив Финник", ставший продолжением приключений пушистого домового.