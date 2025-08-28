Дмитрий Певцов назвал главную проблему российского кино

«Деньги выделяют свои для своих»: актер назвал главную проблему российского кино
Современные российские фильмы часто собирают хорошую кассу в прокате, но несмотря на это регулярно подвергаются критике за дефицит идей и бюджетное финансирование. По просьбе «ФедералПресс», об основных проблемах отечественного кинематографа и том, чем фильмам может помочь внутренняя идеология, рассказал актер театра и кино, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.
«Главная проблема: среди тех, кто занимается финансированием кинематографа, сидит большое количество «ждунов». До сих пор продолжается выделение денег «свои – своим» и практически нет людей, которые снимают кино не во имя денег, а во имя любви. А те картины, которые снимают талантливые режиссеры во имя любви, к сожалению, практически никто не видит. Помочь российскому кино может только внутренняя идеология, которая будет не только распределять выдачу денег, но и регламентировать весь процесс производства кино: от сценария до черновой сборки и выхода фильма. Пока государственной идеологии не существует, с нашим кино сложно что-то предпринять. Возразят – современные фильмы собирают кассы кинотеатров. Но знаете, люди покупают вредные вещи, вроде сигарет и на них действительно высокий спрос. Но спрос не говорит о том, что сигареты полезны для здоровья. Тоже самое можно сказать и о некоторых детских фильмах: люди берут билеты, не понимая, куда они ведут своих детей. А у детей нет морального иммунитета».