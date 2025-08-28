Дмитрий Певцов назвал главную проблему российского кино

Современные российские фильмы часто собирают хорошую кассу в прокате, но несмотря на это регулярно подвергаются критике за дефицит идей и бюджетное финансирование. По просьбе «ФедералПресс», об основных проблемах отечественного кинематографа и том, чем фильмам может помочь внутренняя идеология, рассказал актер театра и кино, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

© РИА "ФедералПресс"