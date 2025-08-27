Сериал «Хакеры» с Иваном Янковском покажет самые темные уголки интернета

Сериал "Хакеры" выйдет в следующем году. Но главная новость о нем уже известна - Иван Янковский сыграет главную роль. Сериал пригласит зрителей в самые темные уголки интернета, где каждый день так называемые белые хакеры ведут противостояние с киберпреступниками. Их задача - раскрыть любую, даже самую мелкую уязвимость, чтобы защитить IT-инфраструктуры многомиллиардных компаний, а иногда и целых государств. Главный герой "Хакеров" окажется перед сложным выбором, где каждый его шаг будет влиять на жизни миллионов людей, ежедневно пользующихся современными благами общества и ничего не подозревающих о происходящем.

"Белые хакеры" - профессия, окруженная, пожалуй, наибольшим количеством загадок и мифов. Именно поэтому нам интересно показать в этом сериале не привычных зрителям злодеев, занимающихся какими-то противозаконными действиями, а другую сторону этого дела - людей, наоборот, помогающих решать проблемы, в том числе и государственной важности. И я очень рад, что Иван Янковский не только исполнит в "Хакерах" одну из главных ролей, но и впервые выступит продюсером и соавтором сценария, - рассказывает продюсер сериала Алексей Киселев.

Иван Янковский добавил:

"Тема кибербезопасности давно интересовала меня творчески. Мы живем в мире, который стремительно уходит в цифровое пространство. Наш проект - это история о тех самых невидимых героях этой эпохи, кто обладает огромной силой и стоит на страже нашей конфиденциальности и безопасности. Их работа незаметна, но именно от них зависит, насколько защищена наша цифровая и личная жизнь".

В качестве креативного продюсера к "Хакерам" присоединился режиссер и актер Александр Алябьев. Для достижения максимально достоверного изображения сферы кибербезопасности и деятельности хакеров работа над сценарием ведется при поддержке Фонда развития результативной кибербезопасности "Сайберус", что объединяет ведущие компании отрасли.

