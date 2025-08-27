Чем интригует 82-й Венецианский кинофестиваль

Старейший кинофорум мира давно привечает американских звезд, но в этом году тут будут практически все, передает из Венеции спецкор НСН Марина Латышева.

Мостра торжественно откроется вечером в среду, 27 августа, и вот лишь некоторые из заокеанских знаменитостей, кого тут ждут, молодые и солидные, оскаровские лауреаты и те, кто вполне может появиться в списке победителей на следующей церемонии премии Киноакадемии. Приедут Джордж Клуни, Джулия Робертс, Аль Пачино, Мартин Скорсезе, Джон Малкович, Уиллем Дефо, Адам Сэндлер, Лора Дерн, Адам Драйвер, Эмма Стоун, Пол Дано, Оскар Айзек, Дуэйн Джонсон, Эндрю Гарфилд, Майка Монро, Джерард Батлер, Райли Кио, Алисия Сильверстоун, Бен Фостер, Грета Ли.

Да и в целом программа этого года будоражит воображение обилием знаменитых имен со всего света (чего стоит только британский десант во главе с Идрисом Эльбой и Джудом Лоу). В конкурсе покажут новые работы Джима Джармуша, Йоргоса Лантимоса, Гильермо дель Торо, Ноа Баумбаха, Франсуа Озона, Пака Чхан-ука. Во внеконкурсной программе заявлены фильмы Гаса Ван Сента, Джулиана Шнабеля, Луки Гуаданьино. София Коппола представит тут свой документальный дебют о дизайнере Марке Джейкобсе. В списке внеконкурсных неигровых премьер также фильмы Вернера Херцога, Лауры Пойтрас, Александра Сокурова и Цая Минляна. В разделе сериалов публику ждет телепроект Марко Беллоккьо. В короткометражной секции можно будет посмотреть работы Рашида Бушареба и Чарли Кауфмана. Все они посетят Лидо. Даже награду Вернеру Херцогу, венецианского «Льва» за выдающиеся заслуги в кинематографе, будет вручать сам Фрэнсис Форд Коппола.

В общем, красные ковровые дорожки в этом году будут очень горячими. За несколько дней до открытия площадку для дефиле звезд перед фестивальным «Зала Гранде» на острове Лидо только монтировали, а первые фанаты и фотографы уже занимали выгодные места и, кажется, планировали провести на свежем воздухе пару ночей. Все фестивальное пространство на Лидо увешано постерами грядущих премьер. Многое, конечно, скоро выходит в местный прокат, и все же по числу рекламы можно делать выводы и о том, какие фильмы в этом году ждут особенно. И это — о, неожиданность! - кино с голливудскими звездами. «Франкенштейн» дель Торо - его давно вынашиваемый план экранизировать культовый роман Мэри Шелли, наконец, реализован. «Джей Келли» Баумбаха с Клуни в роли знаменитого киноактера, путешествующего из Америки в Европу. «Бугония» Лантимоса с Эммой Стоун — ее героиню, главу фармкорпорации, похитили некие активисты, уверенные что она инопланетянка. Наконец, это драма Гуаданьино «После охоты» с Джулией Робертс в роли университетского профессора на распутье — режиссер смело утверждает, что эта роль лучшая в карьере кинозвезды.

Но, кажется, больше всего на острове постеров триллера «Дом динамита» Кэтрин Бигелоу. Это проект Netflix, и по скудным данным от стриминга, сюжет у него следующий: спецслужбы США зафиксировали летящую в сторону страны ракету, и теперь надо решить, как реагировать, а политики в Белом Доме скидывают друг на друга ответственность за принятие решения. Бигелоу, создательница «На гребне волны» и «К-19», - первая женщина, удостоенная «Оскара» за режиссуру, выигравшая эту битву у своего бывшего мужа Джеймса Кэмерона, а также у Квентина Тарантино и Джейсона Райтмана. Фильм ее жизни - безусловно, как раз тот самый оскароносный «Повелитель бури», формально небольшой (по сравнению с «Аватаром» или с «Бесславными ублюдками»), но на деле оказавший колоссальное влияние на индустрию. С тех пор ничего подобного по мощи и драматизму она не создала, но кто знает, не станем ли мы свидетелями ее возвращения.

Интересно, что пока вообще нет рекламы «Кремлевского волшебника» Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в роли российского президента Владимира Путина. Фильм снят по одноименному роману Джулиано да Эмполи, вошедшему пару лет назад в финал Гонкуровской премии. Главный герой фильма, впрочем, не Путин, а политтехнолог Вадим Баранов (в фильме его играет Пол Дано), в котором угадываются черты экс-помощника президента России Владислава Суркова. Книгу критиковали за слишком комплиментарное изображение российской власти. Каким вышел фильм, скоро узнаем. Но его премьера на Лидо определенно будет политическим событием.

Впрочем, планируется событие и в прямом смысле слова более шумное. Низовые политические организации всей Италии совместно с активистами из киноиндустрии намерены во время фестиваля провести на Лидо марш в поддержку Палестины. Они хотят не только протестовать под лозунгами «Стоп геноцид», но и призвать к ответственности Европу в целом и Италию в частности, которые, как считают организаторы, из-за поставок оружия и экономических соглашений с Израилем являются соучастниками.

«В то время, когда взоры всего мира будут прикованы к Венеции, мы обязаны сделать так, чтобы голоса всех тех, кто возмущен и бунтует, были услышаны: давайте обратим внимание фестиваля на Палестину», - отмечается в открытом обращении организаторов, которое подписали многие национальные знаменитости из мира кино, такие как Валерия Голино, Альба Рорвахер, Тони Сервильо, Леонардо Ли Констанцо.

На марш приедут протестующие из разных регионов страны, сотни групп, ассоциаций и организаций, а ведущие профсоюзы киноиндустрии пришлют целые делегации. Марш намечен на вечер субботы, 30 августа, его участники пойдут от пристани Лидо через его главную туристическую улицу Santa Maria Elisabetta по направлению к фестивальному дворцу. Политические акции в Италии традиционно вполне бурные. Учитывая это, а также то, что охваченное маршем пространство длинное, но довольно узкое (Лидо в самой узкой его части всего около 700 метров), на что все это будет похоже, представить трудно.

82-й Венецианский международный кинофестиваль завершится вечером 6 сентября. Кто получит призы, в том числе и главную награду, «Золотого Льва», будет решать международное жюри под председательством Александра Пэйна.