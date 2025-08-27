Опрос показал, ради чего россияне смотрят семейное кино

Около 78% россиян смотрят российские фильмы и сериалы и при этом в семейном кино они хотят видеть не штампы и идеал, а семью как выбор и смысл. Таков один из итогов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

© Российская Газета

При этом чаще всего зрителей раздражают в фильмах и сериалах о семье штампы: алкоголик-отец, жертвенная мать - 27% и шаблоны "идеальной" семьи - 21%. Избитые образы, кочующие из сериала в сериал, стремительно теряют молодого зрителя: 46% таких зрителей не смотрят сериалы по ТВ, 34% - в интернете.

Многим нравятся комедии о повседневной семейной жизни - 39% среди тех, кому от 35 и до 60 лет, и 43% - среди молодежи от 18-24 лет. То есть зритель устал от конфликтов и неопределенности и хочет видеть на экране позитивную модель семьи.

Еще около 24% опрошенных выбирают приключенческие фильмы, где главные герои - члены семьи, которые "дают ощущение команды и партнерства". И лишь 15% смотрят фильмы о совместном преодолении испытаний. Еще меньше востребованы фильмы и сериалы о трогательной любви и семейные драмы - 13%, хотя среди женщин этот показатель составляет 18%.

"Динамика образа семьи в российском кинематографе за последние 20 лет изменилась, - прокомментировала итоги опроса для "РГ" заместитель руководителя Департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Мария Атаева. - Если в нулевые годы семья была фактором травмы, где каждый часто сам по себе, в 2010-2019-м семью в кино показывали как выбор, и фокус переместился на факторы прощения и поддержку друг друга, то в 2019-2025 годах патриархальный нарратив возвращается в новом формате: глава семьи не авторитарный, а заботливый и неравнодушный. Женщина может совмещать и самореализацию, и семейные обязанности, а семья - это ежедневный труд, совместное преодоление трудностей и даже иногда выживание, а ребенок - мотивация жить и быть счастливым".

Так социологи ВЦИОМ пришли к заключению о том, что образ родителей в российском кинематографе прошел путь от демонстрации отчужденных и деструктивных, сложных личностей, до сильных, заботливых и жертвенных.