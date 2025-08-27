Пол Мескал создает великую драму в трейлере «Гамлета»

Первый тизер-трейлер фильма «Гамлет» (Hamnet) обнародовала 26 августа 2025 года кинокомпания Focus Features. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в картине по одноименному роману Мэгги О’Фаррелл режиссера Хлои Чжао исполнили Пол Мескал и Джесси Бакли, а также снялись Джо Бакли, Эмили Уотсон, Якоби Джуп, Джек Шаллу, Дэвид Уилмот и другие.

© Кадр из фильма

Роман и фильм рассказывают историю отношений Уильяма Шекспира и его жены, любви и утраты (смерти их сына), вдохновившей его на создание знаменитой трагедии «Гамлет».

В мировой прокат фильм выйдет 27 ноября.