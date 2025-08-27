Фильм «Метод исключения» от режиссера «Олдбоя» официально выйдет в России

Кинокомпания «Вольга» объявила «Кинопоиску», что фильм «Метод исключения» режиссёра «Олдбоя» Пак Чхан-ука получит официальный прокат в России. Дата премьеры — 4 декабря.

«Метод исключения» основан на книге «Топор» Дональда Уэстлейка. Фильм расскажет о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Некоторое время герой пытается найти новую работу, однако в конечном итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить себе должность.

Локализованный постер фильма

© Постер

Главную роль в ленте исполнил Ли Бён-хон — звезда сериала «Игра в кальмара», сыгравший в проекте ведущего игр. У картины пока нет даты выхода в мировом прокате. Режиссёром фильма выступил Пак Чхан-ук — автор знаменитого «Олдбоя».