Студия SpindleHorse Toons опубликовала свежие кадры второго сезона мультсериала для взрослых «Отель «Хазбин». На них можно увидеть главных действующих персонажей.

События второго сезона продолжат историю после финального эпизода из первого сезона, где развернулась масштабная, кровавая и фатальная для некоторых персонажей битва. Впрчоем, многие из неё так или иначе уцелели!

Свежие кадры нового сезона мультсериала

© Кадр из мультфильма

© Кадр из мультфильма

© Кадр из мультфильма

© Кадр из мультфильма

© Кадр из мультфильма

© Кадр из мультфильма

© Кадр из мультфильма

Премьера первого сезона состоялась 19 января 2024 года. 26 июля 2024 года было объявлено, что мультсериал продлён до четвёртого сезона. Новый сезон мультсериала стартует на HBO Max уже 29 октября.