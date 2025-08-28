Вышел трейлер драмы "Первый на Олимпе" с Глебом Калюжным, ушедшим в армию
Телеканал "Россия 1" опубликовала трейлер масштабной спортивной драмы "Первый на Олимпе" с Глебом Калюжным в главной роли.
Фильм - байопик о двукратном олимпийском чемпионе Юрии Тюкалове, легендарном советском спортсмене, который представлял СССР в академической гребле.
В ролях также: Андрей Смоляков, Артём Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко и другие.
В кино - с 9 октября.
Напомним, Калюжный сейчас проходит срочную службу в российской армии.