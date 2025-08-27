Отменен прокат триллера «Эдем» в России

Триллер Рона Ховарда "Эдем", который сначала планировали выпустить в России в августе, потом - в сентябре, в отечественный прокат не выйдет.

© Российская Газета

Как сообщает прокатчик Global Film, премьера картины 4 сентября отменена "по независящим от компании обстоятельствам". Других сведений нет. Не уточняется - речь идёт о переносе на неопределённый срок или полной отмене проката.

Главные роли в фильме исполнили Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль и Сидни Суини.