K-Pop Demon Hunters стал самым популярным проектом Netflix за всю историю

KPop Demon Hunters стал самым популярным проектом Netflix за всю историю
"Мировой хит, созданный в партнерстве с Sony Pictures Animation <...>, стал самым популярным фильмом Netflix за всю историю, набрав на сегодняшний день более 236 млн просмотров", - говорится в опубликованном во вторник релизе стримингового сервиса.
Помимо этого, оригинальные песни из мультфильма попали в Топ-10 чарта Billboard Hot 100. За прошедший месяц музыкальный альбом с саундтреками к фильму привлек 52,2 млн слушателей сервиса потокового аудио Spotify.
KPop Demon Hunters рассказывает о женской K-pop-группе Huntrix, состоящей из трех участниц. Руми, Мира и Зои не только выступают и поют песни, но и борются с демоническими силами, пытаясь защитить своих фанатов от сверхъестественной угрозы.