Кто сыграет главную роль в сериале «Трудно быть богом»

Создатели сериала «Трудно быть богом», основанного на одноименной повести братьев Стругацких, сообщили о выборе актера на главную роль. Образ дона Руматы воплотит сербский актер Александар Радойичич, сообщает telegram-канал картины.

«Вот он, главный герой! Александар Радойичич исполнит роль дона Руматы в приключенческой остросюжетной драме «Трудно быть богом», - говорится в сообщении в telegram-канала.

Также в telegram-канале сериала названы имена актеров, исполняющих ключевые роли: Никита Кологривый сыграет Барона Пампу, Сергей Безруков — дона Кондора, а Федор Бондарчук — дона Куба.

Ранее онлайн-кинотеатр Wink анонсировал начало съемок сериала, который обещает стать ярким событием в мире отечественного кинематографа. Часть съемочного процесса проходила в Иране, однако из-за обострения политической ситуации там пришлось эвакуировать 90 членов съемочной группы, включая известных режиссеров и продюсеров — Бондарчука, Кологривого и Теймура Джафарова, а также сценариста Андрея Золотарева. Проект создан «НМГ Студией» и Team Films при поддержке АНО «ИРИ».