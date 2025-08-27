Вышел трейлер сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком

Онлайн-кинотеатр Hulu представил большой трейлер сериала «Подноготная» — своего нового оригинального проекта. Комедийное шоу с Итаном Хоуком стартует уже 23 сентября.

«Подноготная» расскажет историю журналиста Ли Рейбона, который публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов. Сразу после публикации статьи один из членов семьи внезапно умирает, и Рейбон понимает, что наткнулся на грандиозную историю.

Главные роли в шоу сыграли Итан Хоук («Отрочество»), Кайл Маклоклен («Твин Пикс»), Кит Дэвид («Нечто») и другие. Автором сериала выступает Стерлин Харджо, один из создателей знаменитых «Псов резервации».