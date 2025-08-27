Как снимают сказку «Лукоморье»

На съемочной площадке нового масштабного проекта "Лукоморье" кажется, что сама реальность подстраивается под строчки Пушкина. Ветер шевелит листья, где-то за кадром смеются актеры, а рядом с камерой оживают герои - те самые, которых мы знаем с детства.

Премьера фильма намечена на 2026 год. И это, без преувеличения, одно из самых ожидаемых событий в отечественном кино. Создатели фильма ответили на вопросы "Российской газеты".

Расскажите, пожалуйста, почему именно сейчас так модно снимать кино по мотивам нашего фольклора? И помимо всего, почему это важно?

Александр Бабаев (режиссер): Наш фольклор - это неисчерпаемое богатство. Русские сказки всегда были удивительно смелыми и инновационными. Раньше воплотить их на экране было почти невозможно: не хватало технологий, все напоминало любительский спектакль. Сейчас же у нас есть возможность создавать целые миры, наполненные магическими существами и невероятной природой. И зритель к этому готов: он вырос, стал требовательнее и хочет видеть на экране то, что знакомо с детства. "Лукоморье" в этом смысле символично: его помнят все - от школьников до взрослых. Съемки фильма действительно впечатляют масштабом. Почти каждый кадр требует визуальных эффектов: от вымышленных растений до фантастических персонажей. Но это не мешает актерам выкладываться в полную силу. Растет интерес, растет рынок. "Лукоморье" - прекрасный пример, его помнят и дети, и взрослые. И нам хочется показать, как оно может ожить на экране.

- То есть без визуальных эффектов в фильме не обойтись?

Александр Бабаев: Конечно. Практически в каждом кадре у нас есть графика. Мир "Лукоморья" невозможно качественно воссоздать только при помощи декораций. Поэтому мы снимаем с пониманием, что постпродакшн станет полноправным соавтором фильма.

Как родилась сама идея "окунуть" зрителя в Лукоморье?

Ксения Егорова (исполнительный продюсер): У нашего генерального продюсера сценарий был на руках уже давно. Но мы прекрасно понимали: такую историю нельзя сделать "на коленке", в лесу или в старой усадьбе. К этому нужно готовиться основательно - и технологически, и организационно. Мы долго искали время, совпадения по актерам, по их графику, и вот все сложилось. Так мы решили: пора подарить людям настоящее Лукоморье.

Раз уж вы заговорили об актерах: есть те, кто оказался стопроцентным попаданием в роль?

Ксения Егорова: Безусловно. Ника и Леон - это наши Маша и Ваня, их мы утвердили еще в прошлом году и сразу поняли: они идеально работают в паре. С Павлом Прилучным, который играет Кощея, вышло почти идеально - буквально в два телефонных звонка договорились о встрече. Он приехал на площадку, и мы все сказали: все, искать больше никого не нужно. С Олесей получилось то же самое. Посмотрев на ее Русалку, мы поняли, она настолько органична, что кажется, будто всегда жила в этом мире. А Елена Валюшкина - просто потрясающая Баба-яга! Она делает роль по-своему, не похоже на других, и это невероятно живо. Мы с ней смеялись до слез, когда она репетировала сцены с волшебным котом, которого на площадке нет.

А какие самые сложные задачи были связаны с гримом?

Ксения Егорова: Да, тут первое место безоговорочно у Паши. Четыре часа грима, плотнейший костюм, жара за окном… Первая смена в павильоне - и он буквально за день потерял несколько килограммов веса. Но он работал мужественно, без жалоб, и каждый раз возвращался в кадр, словно ничего не было. Это подвиг. Это настоящий профессионализм.

А что касается локаций?

Ксения Егорова: Самая масштабная - это, конечно, владения Бабы-яги. Мы построили их в русском лесу под Серпуховом. Это надо видеть своими глазами. Масштаб поражает, и мы очень ждем, когда зрители это оценят.

А какая сказка в детстве была вашей любимой?

Александр Бабаев: Забавно, но меня очень зацепила история братьев Гримм "Гензель и Гретель". Она поучительная, запомнилась с детства. Хотя не наша, но повлияла на воображение. А что касается русских сказок и их съемок… Честно говоря, многое уже экранизируется. Сейчас все студии соревнуются, кто первым сделает свою версию. Но, возможно, где-то еще скрыты нерассказанные истории. И я смогу принять в них участие.

И напоследок: сможете ли вы наизусть вспомнить начало пушкинского "Лукоморья"?

Ксения Егорова (улыбается): Мне кажется, да. Мы даже защищали проект в Министерстве культуры именно этой сценой - с Артемом Кошманом в роли молодого Пушкина. Это было попадание в десятку. Артем вжился так органично, что у всех присутствующих по спине побежали мурашки. И мы вместе с ним повторяли поэму по строчкам. Много раз.

"Лукоморье" - фильм, где современные технологии встречаются с вечными сказками, где актеры буквально оживляют героев, а зрителя ждет путешествие в мир, знакомый с детства, но никогда еще не виденный таким.