Что известно о мультфильме «Человек-паук: За пределами вселенных»

В 2027 году на экраны выйдет мультфильм «Человек-паук: за пределами вселенных», который совместно создают студии Sony Pictures и Marvel Entertainment. Это третья и финальная часть анимационной истории о Майлзе Моралесе — супергерое, получившем свои способности после укуса радиоактивного паука. Она станет прямым продолжением мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», который вышел на экраны в 2023 году. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете грядущей картины, и называет дату выхода нового проекта о Человеке-пауке.

Главное о мультфильме

Название в оригинале: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Жанр: фантастика, фэнтези, экшн, приключения, боевик, комедия

Режиссеры: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон

Студии: Columbia Pictures, Sony Pictures Animation и Marvel Entertainment

Дата выхода: 2027 год

Дата выхода

Изначально премьера анимационного фильма «Человек-паук: За пределами вселенных» должна была состояться 29 марта 2024 года. Однако из-за забастовки Гильдий сценаристов и актеров дату выхода в прокат пришлось перенести на неопределенный срок — актеры озвучки не смогли вовремя приступить к работе над проектом.

В марте 2025-го на конвенте CinemaCon объявили новую дату выхода «За пределами вселенных» — 4 июня 2027 года. Через несколько месяцев премьеру вновь перенесли.

Анимационный фильм «Человек-паук: За пределами вселенных» должен выйти в прокат 25 июня 2027 года

«Мы действительно очень рады тому, как будет развиваться эта история. Мне кажется, это достойное завершение трилогии, и оно будет таким же эмоциональным, как и предыдущие части», — говорил один из продюсеров картины Кристофер Миллер.

Сюжет

Осторожно! В описании сюжета есть спойлеры к финалу мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных».

Сюжет финала паучьей трилогии пока держится в секрете.

Вторая часть истории Майлза Моралеса закончилась тем, что герой по ошибке попал не в ту вселенную. Юноша перенесся в мир, откуда родом радиоактивный паук, наделивший его суперспособностями. Здесь Майлз встретил себя из альтернативной реальности — оказывается, что в этом мире он стал суперзлодеем по прозвищу Бродяга (в реальности Майлза этим злодеем стал его дядя Аарон Дэвис).

Гвен Стейси, изгнанная из штаба Пауков, отправляется на спасение Майлза — она собирает собственную команду, которая поможет найти Моралеса. В команду Гвен входят Человек-паук из Индии, Человек-паук Нуар, Свин-паук и Пенни Паркер.

События мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенных», скорее всего, будут прямым продолжением предыдущей части

Сценарист картины Фил Лорд пообещал, что долгое ожидание картины будет того стоить — по его словам, «Человек-паук: За пределами вселенных» станет самым подходящим завершением супергеройской истории. Он добавил, что вместе с героями зрители окажутся в местах, которых до этого не видели.

«Мультфильм заставит вас смеяться и плакать, радоваться и задумываться», — объяснил Лорд.

Мультфильм «Человек-паук: За пределами вселенных» завершит историю Майлза Моралеса и Гвен Стейси, которая началась в 2018 году

Персонажи

Пока неизвестно, какие персонажи появятся на экранах в финальной части трилогии о Майлзе Моралесе. Однако зрители точно могут ожидать возвращения главных героев картины и антагонистов, заявленных в предыдущей ленте.

Персонажи мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенных»

Майлз Моралес (Шамеик Мур) — Человек-паук с Земли-1610. Главный герой картины, заменивший Питера Паркера после его смерти в этой вселенной;

Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд) — Гвен-паук, девушка с «паучьими» способностями из альтернативной вселенной Земли-65;

Мигель О’Хара (Оскар Айзек) — Человек-паук 2099;

Джесс Дрю (Исса Рэй) — Женщина-паук с Земли-404;

Павитр Прабхакар (Каран Сони) — Человек-паук из Индии;

Питер Паркер (Николас Кейдж) — Человек-паук Нуар;

Питер Поркер (Джон Малейни) — Свин-паук;

Рио Моралес (Луна Лорен Велес) — мать Майлза Моралеса;

Джефферсон Дэвис (Брайан Тайри Генри) — отец Майлза Моралеса;

Аарон Дэвис (Махершала Али) — дядя Майлза Моралеса, в его родной вселенной ставший суперзлодеем Бродягой. Во вселенной, куда в конце «Паутины вселенных» переносится Майлз, его дядя помогает альтернативному Майлзу-Бродяге;

Джонатан Онн (Джейсон Шварцман) — суперзлодей Пятно, который впервые появился в мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных».

В январе 2024 года Джейк Джонсон, актер, озвучивающий Питера Б. Паркера (один из главных героев мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», Человек Паук с Земли-616), рассказал, что не уверен, появится ли его персонаж в триквеле. При этом Джонсон добавил, что роль альтернативного Паркера очень много значит для него.

По слухам, в третьей части истории может появиться и неожиданное камео — Человек-паук из киновселенной Marvel в исполнении Тома Холланда.

Паучья франшиза Sony

Первый анимационный фильм Sony о Человеке-пауке Майлзе Моралесе «Человек-паук: Через вселенные» вышел в прокат в 2018 году. Картину тепло приняли критики и зрители: ее общие сборы составили 375 миллионов долларов. При этом лента удостоилась премии «Оскар» как лучший анимационный фильм, а также получила премию «Золотой глобус» и награду Британской академии кино в аналогичных категориях.

Работа над сиквелом «Через вселенные» началась еще в 2018 году — примерно за месяц до премьеры первой части трилогии. Причиной этому послужил «невероятный ажиотаж», который возник вокруг анимационной ленты.

В процессе создания мультфильма продюсеры и сценаристы Фил Лорд и Кристофер Миллер поняли, что продолжение истории Моралеса получается слишком масштабным.

После этого было решено разделить сиквел на две части — в 2022 году проекты получили свои нынешние названия: «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Человек-паук: За пределами вселенных». Премьера второй картины о Майлзе Моралесе состоялась 2 июня 2023 года. Этот мультфильм показал еще более уверенные позиции — в мировом прокате он заработал почти в два раза больше первой части, 675 миллионов долларов.

Интересно, что слово «вселенная» фигурирует в названиях всех трех частей анимационной истории. Правда, в оригинале используется более детальный термин Spider-Verse, то есть «паучья вселенная».

Кстати, аналогичным образом названы и три проекта студии Marvel про этого супергероя. В названиях фильмов о Человеке-пауке Питере Паркере (в кинематографической вселенной Marvel его роль исполняет Том Холланд) всегда фигурирует слово «дом» («Возвращение домой», «Вдали от дома» и «Нет пути домой»).