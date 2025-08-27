Что известно о втором сезоне сериала «Закрыть гештальт»

Осенью 2025 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» выйдет второй сезон сериала «Закрыть гештальт». Это драматическая комедия с элементами мистики, психологии и фантастики. По сюжету простые люди помогают призракам завершить неоконченные дела на Земле и наконец обрести покой. Продолжение шоу познакомит зрителей с новыми колоритными привидениями, а в центре истории окажется второстепенный герой из первого сезона. «Лента.ру» раскрывает дату выхода, актерский состав и сюжет сериала «Закрыть гештальт 2».

Главное о сериале

Дата выхода

Первые новости о продолжении сериала «Закрыть гештальт» появились в июле 2025 года. Тогда стало известно, что проект начнут показывать осенью 2025-го. Точную дату релиза раскрыл трейлер, опубликованный через две недели после первого анонса.

Премьера второго сезона сериала «Закрыть гештальт» запланирована на 29 сентября 2025 года

Новый сезон можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Он будет состоять из восьми сорокапятиминутных серий — это на одну серию больше, чем в первом сезоне «Гештальта». После онлайн-премьеры «Закрыть гештальт» транслировали на телеканале СТС — новостей о телепремьере продолжения пока нет.

Точный график выхода серий второго сезона неизвестен. Скорее всего, 29 сентября зрители увидят два премьерных эпизода, а остальные серии второго сезона будут появляться на стриминге раз в неделю по понедельникам.

Трейлер

Первые кадры со съемок второго сезона сериала «Закрыть гештальт» появились 18 июля 2025 года. Дебютный трейлер ко второму сезону» опубликовали 1 августа 2025 года.

График выхода серий

Обратите внимание: это примерный график выхода серий. Он может измениться ближе к дате премьеры шоу.

Сюжет

Главный герой — Федор Ярцев (Александр Ильин-младший) — обычный офисный клерк, работающий менеджером в автосалоне. Жизнь Яцева изменилась, когда он чудом выжил после падения с большой высоты.

Мужчина обрел способность видеть духов — вернее, людские души, которые задержись на Земле дольше положенного. На протяжении первого сезона Ярцев помогал таким душам завершить земные дела и отправиться на небеса. Его невольными клиентами стали учитель физкультуры, бандит, пожилая женщина и даже собственная теща. А еще Федор встретился с призраком родного отца — Костей Ярцевым (Денис Власенко), которого не стало много лет назад.

В продолжении сериала в центре истории окажется Костя — между событиями первого и второго сезона его успели повысить до настоящего ангела

Теперь Костя облегчает страдания героев, застрявших на Земле. Однажды он влюбляется в обычную такститку Ольгу Дудкину (Мария Луговая) и спускается на Землю, чтобы с ней познакомиться.

После первых ухаживаний со стороны Кости и внезапного удара по голове у девушки открывается талант к общению с призраками. В итоге она становится напарницей ангела: теперь Костя и Оля вместе спасают заблудшие души. Параллельно с этим Костя подвергается всевозможным искушениям земного мира, а Оля изо всех сил следит за его ангельской кармой.

Создатели и производство

Первый сезон комедийного сериала «Закрыть гештальт» выходил с августа по сентябрь 2022 года. Проект показал хорошие цифры — еще до выхода финального эпизода его посмотрели более одного миллиона пользователей.

По состоянию на август 2025 года сериал «Закрыть гештальт» «Этерна», который выходил на стриминге летом 2025-го, оценивали в четыре раза реже (рейтинг — 7.5 баллов при 163 тысячах оценок).

Первые новости о второй части сериала «Закрыть гештальт» появились почти через три года после финала первого сезона — в июле 2025 года. К этому времени съемки нового «Гештальта» уже стартовали. За производство шоу отвечали кинокомпания «Лунапарк» и продюсерский центр «Плюс Студия».

Над первым сезоном сериала «Закрыть гештальт» работал режиссер Максим Пежемский, снявший культовый ситком «Интерны». Во втором сезоне место Пежемского заняла Лана Влади

Влади — автор короткометражек «Сера» и «Обещания». В 2023 на стриминге KION должен был выйти ее первый сериал — комедия «Безбашенная» с юмористкой Екатериной Варнавой в главной роли. В итоге проект перенесли на неопределенный срок.

Сценарий для «Закрыть гештальт 2» написал Дмитрий Лемешев («Король и Шут», «Контакт») — он трудился и над первым сезоном комедийного сериала.

Актеры и роли

Главные роли в продолжении сериала «Закрыть гештальт» достались Денису Власенко и Марии Луговой.

Денис Власенко («Инспектор Гаврилов») появлялся в первом сезоне «Гештальта» — он играл Костю, отца главного героя. Кости не стало, когда ему было всего девятнадцать лет — на протяжении первого сезона его дух пытался наладить отношения со своим повзрослевшим сыном.

Еще одна главная роль в «Закрыть гештальт 2» — у Марии Луговой («Перевал Дятлова»). Актриса сыграет напарницу ангела Кости, таксистку Ольгу Дудкину.

Герой Александра Ильина-младшего — работник автосалона Федор Ярцев — в продолжении шоу не появится

Какие еще актеры сыграют в сериале «Закрыть гештальт 2»: