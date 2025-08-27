Вышел постер финальных серий второго сезона «Уэнсдей»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый постер второго сезона «Уэнсдей». Он приурочен к скорому выходу финальных эпизодов продолжения — релиз состоится уже 3 сентября.

Второй сезон продолжает историю Уэнсдей Аддамс, одной из детей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». В новых эпизодах также появятся Леди Гага в роли учительницы академии «Невермор» Розалин Ротвуд и Гвендолин Кристи в образе директора академии Ларисы Уимс.

© Netflix

Первые четыре серии второго сезона «Уэнсдей» уже доступны в онлайн-кинотеатре Netflix. Эпизоды получили высокие оценки от критиков и зрителей, однако проект уступает по просмотрам первому сезону — во многом из-за выпуска в двух частях.