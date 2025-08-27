Оркестр «Глобалис» объяснил популярность саундтреков к фильмам

Люди ходят на концерты, где исполняются саундтреки из фильмов или игр, чтобы погрузится в радостные воспоминания, сказал НСН Леонид Бутинский.

Дирижер оркестра «Глобалис» Леонид Бутинский заявил НСН, что слушатели в первую очередь ориентируются на знакомую музыку, поэтому ходят на оркестровые концерты, где исполняются саундтреки из игр или фильмов.

Американский композитор Джон Уильямс, автор музыки к «Звездным войнам», «Гарри Поттеру» и «Челюстям», ранее признался, что что ему «никогда особенно не нравилась музыка из фильмов». Уильямс отметил, что хорошая киномузыка — большая редкость, а удачные работы представляют собой короткие, разрозненные фрагменты «то тут, то там» длиной по восемь минут. Бутинский отметил, что саундтреки — красивая и эмоциональная музыка.

«Исполнение саундтреков из фильмов или игр можно назвать полноценным творчеством и искусством. Многое зависит от композитора и исполнения, но музыка не только присутствует в играх и фильмах, выполняя прикладную роль, она вызывает положительные эмоции у слушателя. Слушая мелодии из любимой игры или кинофильма, слушатель погружается в воспоминания о том, что вызывало радость. На мой взгляд, именно поэтому так популярны саундтреки. И потом, это красивая, эмоционально окрашенная музыка», — сказал собеседник НСН.

По его словам, на концерты, где исполняются саундтреки из игр или фильмов, вряд ли придут ценители академического искусства.

«На концерт приходит тот слушатель, которому интересна исполняемая программа и сам музыкант или коллектив. Конечно, ценители академического искусства не всегда ходят на концерты рок-групп и наоборот. Слушатель в первую очередь ориентируется на знакомую музыку», — заключил Бутинский.

Ранее композитор Игорь Корнелюк, написавший музыку к сериалу «Бандитский Петербург», заявил НСН, что музыка задает эмоцию в кино, потому она должна работать в кадре и соответствовать атмосфере фильма или сериала.