Команда каскадеров Джеки Чана работает над фильмом «Человек-паук 4»

Культовый актёр Джеки Чан в интервью рассказал, что его профессиональная команда каскадёров участвует в постановке боевых сцен фильма «Человек-паук: Совершенно новый день».

© Чемпионат.com

По словам Джеки, во время своего посещения Лондона он лично стал гостем съёмочной площадки кинокомикса.

Я ездил в Лондон на встречу и побывал на съёмочной площадке. Моя команда каскадёров Джеки Чана была занята на съёмках «Человека-паука». Я пришёл посмотреть на их репетиции, и режиссёр был очень рад меня видеть.

В фильме подтверждено появление Халка в исполнении Марка Руффало и Карателя в исполнении Джона Бернтала.

Премьера фильма в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года.