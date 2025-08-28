Сергей Собянин высказался о российском кино

27 августа мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел кинопарк «Москино», где провел встречу с режиссерами и продюсерами, работающими на съемочных площадках. Также он поздравил работников индустрии с Днем российского кино.

В Москве работает свыше 3,6 тысячи киностудий, продюсерских центров и медиахолдингов. В столице производится до 90 процентов российского контента. Правительство Москвы реализует масштабный проект «Москва — город кино», который включает модернизацию существующих объектов и создание новой инфраструктуры, а также развитие специальных сервисов для увеличения объемов производства качественного киноконтента международного уровня. На площадках Московского кинокластера уже снято более 140 проектов.

— Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем российского кино. Как классик сказал, это важнейшее из всех искусств. Я очень рад, что оно демонстрирует такие фантастические темпы развития за последние годы, — сказал Сергей Собянин во время посещения кинопарка. — Объем контента, объем зрителей, которые смотрят российские произведения кино, просто в разы увеличивается. Думаю, это самый важный итог нашей работы.

Мэр подчеркнул, что кино сегодня — не только развлечение, а еще идеология, воспитание и продвижение нашей страны.

— И то, что вы делаете, — это просто замечательно. Я очень благодарен вам, десяткам тысяч работников кино, которые производят и работают над российским киноискусством, — отметил он в беседе с режиссерами и продюсерами.

Сергей Собянин также объявил о новой мере поддержки кинопроизводителей.

— Мы, конечно, поддерживаем системно все ваши начинания, включая финансовую помощь. По вашей просьбе мы приняли решение о том, что будем субсидировать часть расходов на рекламу кино, если это кино возрождает наши духовные ценности. Это кино для юношей, для подростков — то, что вы делаете сегодня, — сообщил он.

Сергей Собянин также заявил, что город делает все, чтобы Москва подтверждала статус российской столицы кино.

— По крайней мере, та инфраструктура, которую мы вместе с вами создаем, она уже мирового уровня. В прошлом году мы с Владимиром Владимировичем Путиным открыли первую очередь парка «Москино». Я должен доложить, что через год мы удвоили объем возможностей площадок «Москино», — добавил мэр.

В свою очередь режиссер и кинопродюсер Константин Эрнст, съемки фильма которого осуществляются на площадке кинопарка «Москино», поблагодарил мэра Москвы за поддержку.

— Спасибо вам, Москве за то, что вы делаете для российского кинематографа, и за создание этой беспрецедентной площадки на абсолютно мировом уровне. И Москва подтверждает еще одну свою ипостась мирового лидера — теперь уже в области кинопроизводства. И благодаря «Москино», я думаю, российский кинематограф займет следующий уровень своего развития, — подчеркнул Эрнст.

Сергей Собянин осмотрел одну из площадок кинопарка, где прямо сейчас проходят съемки сериала «Трудно быть богом». Этот проект реализует режиссер и кинопродюсер Федор Бондарчук, который также отметил высокий уровень инфраструктуры кинопарка «Москино».

