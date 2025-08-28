Венецианский фестиваль открылся новым фильмом Паоло Соррентино

Венецианский кинофестиваль вчера вечером торжественно открылся фильмом одного из самых статусных итальянских режиссеров Паоло Соррентино La Grazia - исходя из особенностей сюжета, мастер вкладывает в название картины конкретный смысл - "Прощение".

По утверждению руководителя фестиваля Альберто Барберы, "это совсем другой, новый Соррентино". Сюжет фильма долгое время держался в страшной тайне - сообщалось только, что это любовная история, и центральную роль играет постоянный актер Соррентино Тони Сервилло. Уже на предваряющей премьеру пресс-конференции выяснилось, что речь идет о юридической драме, связанной с дискуссионной темой эвтаназии - права человека на добровольный уход из жизни.

Тони Сервилло играет недавно похоронившего жену президента Италии Де Сантиса в момент, когда он готовится завершить свой срок. Ему не нужны скандалы, но именно теперь вопрос об эвтаназии приобрел новую остроту. Его дочь-адвокат Доротея настаивает на легализации добровольного ухода из жизни. И президент Де Сантис колеблется, подписывать ли закон, разрешающий эвтаназию. Тем более, что сам папа римский уже выразил свою позицию - он категорически против.

Де Сантису на протяжении всех лет президентства удавалось успешно решать многие спорные вопросы, и он сам озадачен своей нерешительностью. На его душевное состояние, конечно, мощно влияют воспоминания о покойной жене, их любви, история которой пронизывает весь фильм, о ее предполагаемой измене. "Это моральная проблема, о которой мне было интересно думать", - сказал на пресс-конференции Соррентино.

Идею картины подсказал реальный случай, когда президент Италии помиловал человека, убившего страдающую Альцгеймером жену, прекратив ее мучения. Соррентино заинтересовала тема смелости принять трудное решение.

Для католической Италии фильм, несомненно, более чем актуален - там нет закона об эвтаназии и продолжаются жаркие дебаты о ее легализации. Но, отмечают критики, международной аудитории сюжет о чиновнике, который крайне ответственно относится к выполнению своей миссии, может показаться недостаточно увлекательным. При этом Соррентино верен себе: в фильме есть и флер сюрреализма, и присущая мастеру ирония, и великолепная работа оператора Дарии Д`Антонио. "Возможно, этот фильм, завершающийся на характерной ноте эйфорической сентиментальности, не так впечатляет, как думает режиссер; но он интригует, воодушевляет и показывает, что Соррентино - наследник Антониони в итальянском кинематографе", - делает вывод рецензент газеты The Guardian.