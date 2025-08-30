Онлайн-кинотеатр Музея Победы проведет бесплатные киносеансы

Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил в сентябре более 10 бесплатных кинопоказов. Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, а также известным российским полководцам.

© unsplash

Начнутся показы 1 сентября, в День знаний, с кинофильма Ильи Фрэза 1948 года «Первоклассница» (0+). Это история 7-летней Маруси Орловой, которая из самолюбивой и капризной девочки под воздействием учительницы и под влиянием своих новых подружек превращается в дисциплинированную, общительную и отзывчивую ученицу.

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, зрителям представят историческую киноленту «Встреча на Эльбе» (0+). В киноленте декорациями немецкого города Альтенштадт послужили послевоенные руины Кенигсберга, а часть сцен снимали в Риге. За этот фильм режиссер Григорий Александров и Любовь Орлова, сыгравшая главную роль, в 1950 году получили Сталинскую премию.

«К годовщине начала блокады Ленинграда в онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут советский документальный фильм о блокаде Северной столицы, снятый во время Великой Отечественной войны. В ленту 1942 года "Ленинград в борьбе" (18+) вошли кадры жизни города и фронта в период с июня 1941 по апрель 1942 года. Съемки проходили в тяжелейших условиях блокады, голода и отсутствия кинопленки и других материалов. Из-за отключения электричества документалисты даже не знали, удастся ли им проявить пленку с отснятым материалом», — рассказали в Музее Победы.

14 сентября, в Международный день памяти жертв фашизма, интернет-пользователи смогут посмотреть документальный фильм 1946 года «Суд народов» (18+). Лента повествует о Нюрнбергском процессе над нацистскими военными преступниками. Показ фильма в 1947 году в Германии вызвал противоречивые отклики. В этом же году режиссеру Роману Кармену и операторам Виктору Штатланду и Борису Макасееву за этот фильм была присуждена Сталинская премия.

19 сентября, в День оружейника, интернет-пользователей пригласят на просмотр документального фильма «Ударная сила. Калашников» (18+) телекомпании «Останкино». Выпуск познакомит с биографией конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова и его разработками.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут фильмы ко Дню города Москвы, Дню танкиста, годовщине Бородинского сражения, Дню победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра и Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского, годовщине окончания боев у реки Халхин-Гол, а также 130-летию со дня рождения маршала Александра Василевского.