В новом фильме Игоря Угольникова используют ИИ

Создатели фильма о водружении Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году будут применять технологии искусственного интеллекта и дополненной реальности для построения фонов и декораций. Об этом рассказал в беседе с ТАСС режиссер картины, народный артист России Игорь Угольников.

"Съемки, помимо кинопарка "Москино", будут также проводиться в павильонах "Мосфильма" компании XOVP, которая занимается экранами дополненной реальности. <…> [Мы будем пользоваться искусственным интеллектом] только по фонам. Там, где мы не сможем сами оживить и дорисовать фоны, это будет делать искусственный интеллект. Пользоваться ИИ, чтобы создавать образы людей, мы не будем", - рассказал режиссер.

По его словам, экраны дополненной реальности будут участвовать в проекте, потому что не все задумки можно снять, используя только натурные и павильонные декорации.

"Что-то надо будет конструировать на специальных экранах. Но это технология, которой, к счастью, мы владеем, и нам понятно, как это делать", - отметил Угольников.

Он добавил, что при работе над фильмом главное - достоверность и эмоциональность сюжета.

"Самое главное сейчас, чтобы мы сценарно максимально готовы [к съемкам]", - сказал режиссер.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что Угольников планирует снять фильм о водружении Знамени Победы над Рейхстагом. По его словам, в сценарии "с невероятной исторической скрупулезностью восстановлены последние дни и часы буквально перед водружением Знамени Победы". В картине также расскажут о Герое России Алексее Бересте.