В кинотеатрах России покажут мультфильм «Хайди. Моя хитрая рысь"

В честь начала учебного года кинотеатры России предлагают семейный анимационный фильм "Хайди. Моя хитрая рысь" о девочке, которая защитит родные Альпы от хищников-бизнесменов.

© Российская Газета

Швейцарские Альпы - это широкие просторы, чистейшие луга и прозрачный свежий воздух. Но в долине собираются развернуть строительство новой лесопилки. Отважная Хайди в компании со смышленой рысью постарается помешать варварам.

Замысел картины принадлежит Тоби Шварцу, работавшему над такими фильмами, как "Тарзан 2", "Анастасия" и "Королевский корги". Одним из авторов сценария стал Роб Спрэклинг, создавший сценарии для таких анимационных хитов, как "Гномео и Джульетта", "Куриный забег" и "Приключения панды".

Хайди - не новая героиня в мировой культуре - её истории уже почти полтора века. В 1880 году швейцарская писательница Иоханна Спири написала роман "Хайди: годы странствий и учебы" о приключениях маленькой девочки, живущей в Швейцарских Альпах вместе с дедушкой. Добрая история харизматичной Хайди полюбилась читателям и очень скоро обросла продолжением.

Героиня стала национальным символом Швейцарии, но народное признание распространилось далеко за её пределы. В 2018 году был основан музей Хайди, который разрабатывает и реализует культурные проекты и выставки. Его архив содержит многочисленные документы из наследия писательницы Иоханны Спири. Кроме временных выставок, музей планирует создание Центра наследия Хайди в Цюрихе.

Сюжет романа неоднократно экранизировали, однако выходящий на экраны анимационный фильм рассказывает новую историю, сохраняя дух оригинального произведения. Маленькая Хайди проводит летние каникулы со своим дедушкой в домике в горах. Однажды, гуляя по зелёным Альпам со своим другом Питером, девочка находит раненого рысёнка. Дети решают спасти его. Но их планам хочет помешать злодей - жадный бизнесмен Шнайттингер. Он задумал вырубить весь лес и изловить всех зверей. Хайди и Питеру предстоит защитить не только маленького рысенка, но и все живое в этом заповедном лесу.

Рассказывает продюсер Торстен Вегенер:

"Мастерки разработанные визуальные эффекты, потрясающие пейзажи и значимый экологический посыл - фильм обещает запечатлеть невинность и радость, которые формируют бесчисленные детские воспоминания многих поколений. Благодаря своей неизменной популярности и международному признанию открытый и свободный дух Хайди наверняка вдохновит новых зрителей".

В кино с 4 сентября 2025 года.