На Алтае прошли съемки «Колобка»

Съёмки части сцен фэнтезийного фильма "Колобок" прошли на Алтае.

Картина станет спин-оффом "Последнего богатыря".

В центре сюжета - Колобок в озвучке Гарика Харламова, который поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки Лады. Их играют Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова соответственно.

Режиссёр - Антон Маслов.

В число локаций вошли алтайские сёла Муркут, Инегень и Улаган, а также Мажойский каньон, Телецкое озеро и Семинский перевал.

Даты премьеры пока нет.