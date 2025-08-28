На Алтае прошли съемки "Колобка" - спин-оффа "Последнего богатыря"
Съёмки части сцен фэнтезийного фильма "Колобок" прошли на Алтае.
Картина станет спин-оффом "Последнего богатыря".
В центре сюжета - Колобок в озвучке Гарика Харламова, который поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки Лады. Их играют Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова соответственно.
Режиссёр - Антон Маслов.
В число локаций вошли алтайские сёла Муркут, Инегень и Улаган, а также Мажойский каньон, Телецкое озеро и Семинский перевал.
Даты премьеры пока нет.