В России отменена премьера хоррора «Альфа»

Хоррор "Альфа" из каннской программы не выйдет в России в сентябре, как планировалось ранее.

Как сообщает "Афиша Daily", продажа билетов на показы в российских кинотеатрах прекращена. Кинопрокатчик "Экспонента Фильм" подтвердил, что фильм в предполагавшиеся даты не выйдет. 18 сентября планировалась премьера, а с 25 сентября - прокат.

При этом не уточняется, отменён прокат окончательно или будет перенесён на другую дату.

Сюжет рассказывает о вирусе, превращающем людей в камень.

Режиссёр фильма - Жюлия Дюкурно, она известна двумя другими эпатажными картинами в жанре ужасов - Жюлия сняла "Сырое" и "Титан" (оба - 18+). За второй она получила "Золотую пальмовую ветвь".

Накануне стало известно об отмене проката в России триллера "Эдем" Рона Ховарда с Джудом Лоу и Аной де Армас.