В России отменена премьера хоррора «Альфа»

В России отменена премьера "каннского" хоррора "Альфа" от скандального режиссера
Хоррор "Альфа" из каннской программы не выйдет в России в сентябре, как планировалось ранее.
Как сообщает "Афиша Daily", продажа билетов на показы в российских кинотеатрах прекращена. Кинопрокатчик "Экспонента Фильм" подтвердил, что фильм в предполагавшиеся даты не выйдет. 18 сентября планировалась премьера, а с 25 сентября - прокат.
При этом не уточняется, отменён прокат окончательно или будет перенесён на другую дату.
Сюжет рассказывает о вирусе, превращающем людей в камень.
Режиссёр фильма - Жюлия Дюкурно, она известна двумя другими эпатажными картинами в жанре ужасов - Жюлия сняла "Сырое" и "Титан" (оба - 18+). За второй она получила "Золотую пальмовую ветвь".
Накануне стало известно об отмене проката в России триллера "Эдем" Рона Ховарда с Джудом Лоу и Аной де Армас.