В России выйдет новый фильм с Анджелиной Джоли "Кутюр"

Capella Film представили первые кадры мелодрамы "Кутюр".

© Российская Газета

Это картина об известном режиссере по имени Максин, которая снимает в Париже фильм о том, что происходит за кулисами Недели высокой моды. В процессе у неё возникает роман с оператором Антоном.

Главные роли исполнили звезда "Марии" Анджелина Джоли и обладатель французской премии "Сезар" Луи Гаррель ("Офицер и шпион").

Режиссером и автором сценария выступила многократная участница Канн Алис Винокур, снявшая "Воспоминания о Париже". Для неё это первый фильм на английском языке.

Премьера состоится в сентябре на фестивале в Торонто. В России картину покажут начиная с 26 февраля 2026 года.