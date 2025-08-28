Стартовали съемки фильма «Приключения пингвиненка» с Павлом Прилучным

Начались съёмки фильма «Приключения пингвинёнка», главную роль в котором исполнил Павел Прилучный.

В центре повествования – очаровательный пингвинёнок Кви, живущий в Московском зоопарке. Больше всех о нём заботится Анна – куратор пингвинов, которая включает ему любимые песни и в свободное время ведёт о пингвинёнке блог. Однажды в зоопарк приезжает известный зоолог, который сообщает, что Кви должен отправиться в другой город. Однако судьба даёт пингвинёнку шанс: во время перевозки происходит неожиданная авария, и он сбегает.

Фото со съёмок

© Кадр со съемок

Режиссёром и сценаристом проекта выступает Ольга Амоль. Вместе с Прилучным в ленте снимаются Валентина Ляпина, Андрей Андреев, Роман Курцын, Диана Пожарская и Зоя Бербер.

Картина выйдет в прокат в 2026 году.