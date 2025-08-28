Закончился первый сезон сериала «Хирург»

28 августа состоялась премьера восьмого эпизода сериала «Хирург». Криминальное шоу подошло к концу — первый сезон проекта официально завершён.

Сериал «Хирург» рассказывает о клинике, где проводят нелегальные операции по пересадке органов. Сюжет проекта посвящён нескольким персонажам: успешному хирургу, идущему на компромиссы с совестью ради финансирования научных исследований; аспирантке, которая пытается спасти любимого; безбашенной журналистке, которой нечего терять после получения смертельного диагноза — теперь её может спасти только нелегальная пересадка.

Главные роли в проекте исполнили Сергей Гилёв («Кентавр»), Марина Ворожищева («Оффлайн»), Вильма Кутавичюте («Отчим»), Евгений Санников («Рыжий») и другие актёры. Режиссёром выступил Илья Ермолов («Золотое дно»).