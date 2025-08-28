Когда выйдет фильм «Космическая собака Лида» с Пересильд

Фильм "Космическая собака Лида" выйдет в прокат 27 ноября 2025 года.

Сюжет, где присутствуют путешествия во времени, строится вокруг мальчика Игоря, который встретил самого себя из будущего. В результате он узнал, что может спасти своего отца, который погиб во время полета в космос. Вместе с собакой по кличке Лида, которая тоже успела побыть космонавтом, он отправляется на Байконур, чтобы помешать запуску роковой ракеты.

Среди звезд, задействованных в фильме - Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Александра Бортич и Юлия Пересильд, сыгравшая ранее в первом снятом в космосе фильме "Вызов".

Роль обаятельной космической собаки Лиды досталась бордер-колли Шаня.

Режиссер - Евгений Сангаджиев, снявший сериал Happy End (18+). Для него это - дебют в полном метре.