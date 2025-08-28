Начались съемки фильма «НиктоКакТы»

В Петербурге стартовали съёмки полнометражной трагикомедии "НиктоКакТы".

© Российская Газета

Как сообщают создатели ленты, она расскажет "об Абсолютной Любви".

По сюжету успешный петербургский ресторатор Марк живет яркой светской жизнью. Но однажды ему приходится сделать выбор между миром мимолётных желаний и чувством, которое бывает только раз и остаётся навсегда.

Режиссёр-постановщик и сценарист - Геннадий Островский, сорежиссёр - Виктория Мокерова.

В ролях: Паулина Андреева, Данила Козловский, Виктория Мокерова, Александр Робак, Александр Яценко, Юлия Витрук, Александра Киселева, Снежана Самохина, Анастасия Резник, Васант Балан и другие.

Премьера намечена на следующий год.