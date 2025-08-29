Десять лучших фильмов с Джессикой Альбой

Актриса придерживается здорового образа жизни и в 44 года выглядит моложе своих лет.

Звезду не раз признавали одной из самых сексуальных актрис Голливуда. И сейчас она продолжает поддерживать великолепную форму! Рассказываем интересные факты из её биографии и делимся киноподборкой с её участием.

Биография Джессики Альбы

Джессика Альба родилась 28 апреля 1981 года в Калифорнии, США. В её крови – мексиканские, французские, канадские и датские корни. Джессика росла очень болезненным ребёнком: из-за дефекта в лёгких постоянно мучилась пневмонией, страдала астмой и воспалением миндалин. Детство актриса вспоминает с грустью, ведь она почти не вылезала из больниц.

Проблем добавлял и образ жизни семьи. Отец служил в военно-воздушных силах США, поэтому юная Джессика часто меняла климат, дома и школы. Как только отец ушёл в отставку, семья вернулась в солнечную Калифорнию, и Джессика серьёзно занялась плаванием.

Альба проявила интерес к актёрскому мастерству в раннем возрасте: в 12 лет она начала ходить в театральную студию, а уже через год заключила контракт с агентом.

Кинодебют состоялся в 13 лет, юная актриса сыграла роль в фильме «Затерянный лагерь», затем в сериале «Тайный мир Алекс Мак», а также в эпизоде первого сезона криминальной драмы «Южный Бруклин». Позже Джессика появилась в двух рекламных роликах. А прорывной работой стала роль Майи в первых двух сезонах телесериала «Флиппер» – тут отличные навыки плавания актрисе очень пригодились.

На съёмочной площадке «Флиппера» с 14-летней актрисой едва не произошла трагедия. Когда Джессика шла по парковке, к ней подбежали злоумышленники, вонзили шприц со снотворным и погрузили в багажник автомобиля. Похитители требовали с родителей Джессики крупную сумму. Обнаружили Альбу только спустя два дня: случайный прохожий увидел подозрительный джип и вызвал полицию. Прибывшие блюстители порядка спасли напуганную Джессику. Более полугода актриса проходила психотерапию.

Позже Альба снялась в романтической комедии «Нецелованная» и ужастике «Рука-убийца». Настоящего успеха добилась в 2000-м, когда прошла кастинг у Джеймса Кэмерона. Альба обошла 1200 кандидаток на роль Макс Гевары в сериале «Тёмный ангел».

Спорт и питание

Джессика Альба подчёркивает, что разумно подходит к тренировкам и слушает своё тело. Например, она не качает железо и не приветствует силовые нагрузки в целом. Ей по душе пилатес, йога, растяжка и кардио. Актриса любит пилатес на реформере, который помогает ей держать мышцы в тонусе, но в то же время не нагружает суставы. Альба любит разнообразие – если ей надоел один вид тренировок и спорта, она просто переключается на другой.

«Мне нравится заниматься горячей йогой и йогой для скульптурирования. Нет никакой необходимости без конца заниматься фитнесом. Существует бесчисленное количество вариантов физической нагрузки. Раньше мне всегда казалось, что, чем больше я потею во время занятий спортом, тем быстрее уйдут лишние килограммы. Что мне нужно тренироваться, пока мышцы не откажут, пока я не почувствую, что как будто пробежала марафон. Наконец я нашла баланс», – рассказывает Альба.

В отношении питания актриса действует также без фанатизма. Четыре раза в неделю Джессика делает акцент на овощах, а в пятницу, субботу и воскресенье ест всё что захочет. Единственное, от чего Альба отказалась навсегда – это алкоголь и сахар.

Личная жизнь Джессики Альбы

В 2004 году на съёмках «Фантастической четвёрки» актриса познакомилась с ассистентом режиссёра Кэшем Уорреном. Через четыре года пара поженилась, у них родились две дочери Онон и Хэвен и сын Хейз. В 2025 году супруги объявили о расставании. Недавно 44-летнюю актрису заметили на свидании с 32-летним актёром Дэнни Рамиресом.

В 2011 году Джессика запустила в работу компанию, занимающуюся производством экологичной косметики и бытовой химии. Спустя два года Альба вошла в список Forbes как одна из богатейших американок.

Звезда много занимается благотворительностью и часть прибыли жертвует в фонды.

10 фильмов с Джессикой Альбой

Собрали подборку хороших фильмов с участием Джессики Альбы: есть в её копилке и роли преступниц и злодеек.

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссёр: Билле Вудрафф

Главные актёры: Джессика Альба, Мекай Файфер, Лил Ромео

Возрастные ограничения: 12+

Для роли юной танцовщицы и хореографа Джессике пришлось срочно осваивать азы танцевального искусства. Актриса в течение нескольких месяцев проводила в зале по шесть часов в день! Наставники-хореографы сделали акцент на хип-хопе, и Альба успешно справилась с задачей.

После выхода фильма многие засомневались в том, что Джессика сама выполняла сложные танцевальные связки. Но актриса все домыслы развеяла – танцевала она сама.

Кстати, изначально роль писали под певицу Алию, но 22-летняя девушка трагически погибла в авиакатастрофе в 2001 году. В сюжет легла история жизни знаменитой танцовщицы Лори Энн Гибсон, которая ставила хореографию многим звёздам. И сама Лори Энн сыграла в картине роль главной соперницы героини Альбы.

К моменту съёмок первой части фильма у Джессики уже был танцевальный опыт. Однако чтобы вжиться в образ экзотической танцовщицы, актриса отправилась в своего рода экскурсию по местным стрип-клубам. Правда, как потом признавалась Джессика, это ей мало помогло.

Одним из главных условий контракта актрисы было полное отсутствие обнажёнки. Сначала Роберт Родригес попробовал уговорить Джессику, но получил резкий отказ и угрозу разорвать контракт.

Во второй части героиня Альбы Нэнси получила больше сюжетного времени – она мстит давнему врагу губернатору Рорку.

Джессика сыграла роль астронавта Сьюзан Шторм, которая из-за воздействия космических лучей обрела способность быть невидимой. Кстати, образ Невидимой Леди рассчитывали получить Джулия Стайлз, Кейт Босворт и Рэйчел Макадамс. Но режиссёров впечатлила спортивная подготовка Джессики, и они без тени сомнения отдали работу ей.

Позже сожалела только сама актриса. В 2007 году вышло продолжение «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера». Фильм получил разгромные оценки и провалился в прокате. А Джессике мягко намекнули, что ей нужно плакать в кадре красивее. Актрису сей факт возмутил, по её словам, тогда она поняла, что её воспринимают лишь как привлекательную картинку, игнорируя актёрский талант. Альба в том же году запустила свой бизнес, который на сегодняшний день приносит многомиллионную прибыль.

Героиня Джессики – Саманта, подруга дайвера Джареда (Пол Уокер), вместе с парой друзей находит затонувший корабль. А на его борту – крупную партию запрещённых препаратов. В то время как Саманта и Джаред спешно покидают место, один из их товарищей решает заполучить товар, но у него есть хозяева.

При создании фильма режиссёру пришлось прибегнуть к компьютерной графике, и вовсе не для спецэффектов. Джессика настолько соблазнительно выглядела в бикини во время плавания, что её фигуру слегка замазали.

Романтический киноальманах Гэрри Маршалла собрал несколько новелл, приуроченных ко Дню святого Валентина. И в одной из них Джессика исполнила роль Молли, девушки, которая в самый романтичный день в году получает предложение руки и сердца от любимого парня.

«Наркоз», США, 2007

Жанр: триллер

Режиссёр: Джоби Харольд

Главные актёры: Хейден Кристенсен, Джессика Альба, Терренс Ховард

Возрастные ограничения: 16+

На этот раз Джессике досталась отрицательная роль, с которой актриса, несмотря на свою ангельскую внешность, прекрасно справилась. По сюжету молодому миллиардеру Клейтону Бересфорду срочно требуется операция на сердце. Рядом с ним любимая невеста Сэм, готовая поддержать жениха в трудную минуту.

Когда парня вводят в наркоз и уже готовят к операции, он неожиданно просыпается. Клейтон всё слышит и осознает, однако не может пошевелиться и подать знак врачам, что он в сознании. А вскоре миллиардер понимает, что его невеста что-то скрывает.

Идею о создании фильма Роберт Родригес и Квентин Тарантино вынашивали аж с начала 1990-х годов. Но всё никак не могли придумать, как реализовать. В итоге режиссёрам (Тарантино выступил в качестве продюсера) удалось выпустить две части треш-боевика. Джессика Альба воплотила образ сотрудницы миграционной полиции Сартаны Риверы, которая становится возлюбленной жестокого наёмника Мачете.

Главная героиня Меган (Хейли Стайнфелд) – 16-летняя агент тайной правительственной школы — во время охоты за преступницей Вероникой Нокс (её играет Джессика Альба) падает с обрыва в озеро. Руководство считает девушку погибшей, а Меган решает начать новую жизнь. Она переселяется по программе обмена учеников из Канады в простую семью в американском штате. Но опасная Вероника снова объявляется, и Меган вынуждена вступить с ней в схватку.

«Механик: Воскрешение», США, Франция, Болгария, Германия, 2016

В этом фильме Джессику Альбу спасает сам Джейсон Стейтем! У его героя Артура Бишопа есть всего пара дней, чтобы выполнить задание преступников, похитивших его любимую девушку Джину. Но для Артура по прозвищу Механик нет никаких преград.

«Не для слабонервных», США, 2024

Жанр: боевик

Режиссёр: Моули Сурья

Главные актёры: Джессика Альба, Марк Веббер, Энтони Майкл Холл

Возрастные ограничения: 18+

Один из последних фильмов с Джессикой Альбой. Актриса сыграла роль бывшего бойца спецназа, ставшей после смерти отца владелицей семейного бара. И с первых же дней девушка вступает в борьбу с бандой, которая контролирует весь небольшой городок. А вскоре она узнаёт, что в гибели отца были виновны члены группировки.