Как «Кей-поп-охотницы на демонов» захватили весь мир

Успех оказался полностью заслуженным.

26 августа стало известно, что анимационная картина «Кей-поп-охотницы на демонов» собрала 236 млн просмотров и стала самой популярной полнометражкой в истории Netflix. В истории платформы, где выходили «Достать ножи», «Не смотрите наверх», «Ирландец» и другие хиты. Все они спасовали перед повествованием о музыкальных идолах, которые утром пишут песни, а ночью нарезают демонов. Заслужен ли успех? Удивительно, но да!

«Кей-поп-охотницы на демонов»: главное о фильме

Название: «Кей-поп-охотницы на демонов» (KPop Demon Hunters).

Режиссёр: Крис Аппельханс, Мэгги Кан.

Актёры: Арден Чо, Мэй Хун, Ю Джи-ён и другие.

Дата выхода: 20 июня 2025 года.

Жанр: комедия.

Страна: США.

«Кей-поп-охотницы на демонов»: где смотреть?

Фильм вышел на Netflix. Есть официальная озвучка.

Кей-поп дико популярен, смиритесь

Кей-поп — музыкальный жанр, который зародился в Южной Корее и потом захватил мир. К самым известным музыкантам относятся не просто как к звёздам. Фанаты называют их идолами. Они обвешивают спальню плакатами кумиров, по тысяче раз слушают каждую песню и сходят с ума, когда взгляд музыканта на концерте скользит рядом. А ещё горько плачут, когда звезду забирают в армию — в Южной Корее это регулярная практика.

В чём секрет кей-попа? В первую очередь в трудоспособности музыкантов. Обычно они ещё в 9-10 лет проходят огромный отбор, под эгидой влиятельного лейбла заключают суровый контракт и полностью отдают себя ему: днями напролёт репетируют, танцуют, поют, качаются, сидят на строгих диетах и пишут новые песни. Так становятся красавцами и большими мастерами. Включите любой клип Blackpink, запустите любой концерт BTS — сразу удивитесь хореографии и самоотдаче. Группы всегда делают грандиозное шоу!

Всё это привело к тому, что клипы популярных групп собирают миллиарды просмотров, а концерты, мерч и альбомы приносят сотни миллионов долларов. При этом 90% всех слушателей живут за пределами Южной Кореи. Netflix почувствовала популярность K-pop, одобрила мультфильм и не прогадала.

К производству «Кей-поп-охотниц на демонов» подошли ответственно и с пониманием аудитории. Примерно половина хронометража посвящена именно музыке: герои даже в русской озвучке красиво поют и изобретательно танцуют, а музыка качает и врезается в память. Если говорить о мультипликации, лучшие треки уверенно конкурируют с «Отпусти и забудь» из «Холодного сердца».

Причина в том, что авторы мультфильма плотно работали с популярной группой в жанре K-pop Twice, её участники даже написали несколько песен. Неудивительно, что хит Netflix стал раем для фанатов жанра.

За визуал отвечали авторы «Человек-паук: Через вселенные»

Помните, как все хвалили визуал мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»? Там нехватка кадров стала фишкой, которая делала картинку необычной и особенно сочной. Над «Кей-поп-охотницами» работали те же компании — Sony Pictures Animation и Columbia Pictures. Стоит ли теперь уточнять, что новинка круто выглядит?

В «Охотницах» симпатичные персонажи, запоминающиеся задники и проработанные анимации даже у второстепенной массовки. А ещё в мультфильме чертовски классный экшен — эмоциональный, стильный и зачастую однокадровый. Здесь много сцен, когда герои крутят пируэты, размахивают клинками, бегают по стенам и рубят одного демона за другим. Всё без монтажных склеек. Так «Охотницы» становятся впечатляющим зрелищем!

Сюжет на уровне лучших мультиков Pixar

Вряд ли кто-нибудь ждал от «Кей-поп-охотниц» хороший сюжет. Рассчитывали скорее на нечто поверхностное, где герои просто танцуют и рубят нечисть. Но сценаристы пошли дальше и написали трогательную историю.

Мультфильм говорит о многих важных вещах. О том, что внутреннюю боль не стоит нести в одиночку, важно поделиться ей с близкими и получить поддержку. О том, что не на всякое зло стоит прыгать с кулаками, зачастую открытое сердце — лучшее оружее. О том, что с мраком внутри не всегда надо бороться, иногда его важно принять.

Идеи чаще подаются не словами, а через убедительные конфликты, креативный экшен и потрясающую музыку. Всё это добавляет «Охотницам» страсти, накала, эмоций. Поэтому не удивляйтесь, если к финалу по щеке потечёт слеза.

«Кей-поп-охотницы на демонов»: стоит ли смотреть?

Как-то странно расхваливать мультфильм с названием «Кей-поп-охотницы на демонов», но он того заслуживает. Это красивая, динамичная и на удивление глубокая анимация. На неё действительно стоит потратить полтора часа.

Оценка «Кей-поп-охотниц на демонов» — 8,5 из 10

Понравилось

Драматичный и глубокий сюжет.

Изобретательный экшен.

Запоминающиеся музыка и танцы.

Стильный визуал.

Не понравилось