Марк Дакаскос, Эмир Кустурица, Валерия Гай Германика, Александр Цыпкин и Георгий Прокопов открыли Московскую международную неделю кино

В воскресенье, 25 августа состоялась церемония открытия Московской международной недели кино в кинотеатре “Художественный”.

© Пресс-служба

Первый день ММНК не ограничился только деловой повесткой. Вечером в кинотеатре «Художественный» собралось более 400 человек — звезды отечественной и зарубежной киноиндустрии, почетные гости и журналисты. Поводом для встречи стала официальная церемония открытия Московской международной недели кино.

Мероприятие провели писатель Александр Цыпкин, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица, актер и каскадер Марк Дакаскос, а также режиссер Валерия Гай Германика. Среди гостей были режиссер и продюсер Алексей Учитель, Галина Стрижевская, Илья Бачурин, Марина Ворожищева, Александра Власова, Инна Коляда, Денис Котов, Яна Аносова, Самир Аль-Джабери, Сарфараз Алам, Раджена Салгаонкар, Алексей Герман младший, Валерия Федорович, Михаил Китаев, Артем Михалков, Олег Рой, Александра Черкасова-Служитель, Сергей Рублев, Денис Степанов, Виктория Романенко, Алексей Литвиненко и другие.

Генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов рассказал гостям о том, как Москва создает экосистему, в которой удобно снимать кино. Важным свидетельством успеха этого начинания служит тот факт, что 90% фильмов снимается именно в Москве. Столица делает крупные инвестиции в кинопроизводственную инфраструктуру и создает возможности для того, чтобы творческие люди и коллективы не оказывались один на один со своими проблемами.

«Нам важно стать МФЦ в мире кино, чтобы люди могли прийти и в “одно окно” решить все вопросы», — отметил Прокопов.

Режиссер Валерия Гай Германика коснулась более практичных тем, связанных с кинопроизводством:

«Я расскажу, какие преимущества дает «Москино» молодым кинематографистам с маленькими бюджетами. Это большое количество локаций, которые больше не надо искать. Начнем с того, что если вы хотите снимать в Москве, в «Москино» есть отдел, который помогает договориться с городом о местах, в которых вы хотите снимать. Раньше, если вы хотели снимать в Большом театре, то за съемочный день там нужно выложить 8-10 миллионов рублей. А сейчас есть классный объект «Театр» в «Москино». В среднем он стоит, в зависимости от проекта, 150 тысяч рублей в день».

Актер и каскадер Марк Дакаскос рассказал собравшимся о своем не самом простом пути в кино. Он вырос в семье инструкторов по боевым искусствам, много путешествовал и попал в кино почти случайно в возрасте 19 лет. Скауты нашли его в китайском квартале Сан-Франциско.

«Я снимался и в маленьких фильмах, и в больших, снимался с Моникой Белуччи, и я благодарен всем и за все. Это всегда было потрясающе, потому что, когда у режиссера есть идея и ее поддерживает продюсер, это здорово, это классная работа. Удивительно, что мы сейчас все здесь, фильмы объединяют нас по всему миру. Может быть, мы не знаем друг друга, но мы разделяем одну любовь, одни мечты».

Режиссер Эмир Кустурица оказался во многом согласен с взглядами Вуди Аллена:

«В XX веке был общий кинематографический код, все узнавали, откуда какие цитаты. Сейчас нет фильма, который смотрели все. Кино потеряло функцию создания единого культурного кода. Нет Кончаловского и других — людей, которые задавали бы тон кино. Сейчас звезда — Netflix».

Не смотря на тенденции мировой киноиндустрии сербский режиссер был восхищен возможностями «Москино»:

«У богатых стран, таких как Россия, есть возможность сделать хороший кинематограф. У вас есть шанс в новых условиях, в новом мире найти смысл жизни и показать его в фильмах».

Вечер полностью оправдал ожидания гостей: благодаря харизме и таланту ведущего Александра Цыпкина мероприятие прошло на одном дыхании — насыщенно, остроумно и по-настоящему живо.

Московская международная неделя кино завершилась 27 августа.