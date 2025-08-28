Иностранная делегация Московской международной недели кино посетила уникальные локации кинопарка «Москино»

Более 40 делегатов из ОАЭ, Китая, Египта, Бразилии, Турции и других стран посетили кинопарк «Москино» в рамках Московской международной недели кино и поделились своими планами о киносъемках в Москве.

Два года назад на месте кинопарка «Москино» были чистые поля, а сегодня здесь кинопроизводителям доступно более 24 площадок для съемок. Все локации изначально создавались под производство определенного фильма или сериала, в которые сразу закладывалась возможность трансформации. Срок службы одной локации 10-15 лет. Таким образом, кинопарк «Москино» позволяет возводить качественные многоразовые локации для российских и международных проектов. Помимо натурных площадок, на территории кинопарка находятся съемочные павильоны и необходимая инфраструктура. Уже сейчас функционирует гостиница на 72 номера. На данный момент не только создаются новые натурные площадки, но и улучшается инфраструктура: строятся гостиницы, склады для производителей и даже создаются рекреационные зоны для туристов.

Экскурсия международной делегации началась с презентации главного художника кинопарка «Москино» Сергея Февралёва в первой декорации построенной в кинопарке - зале “Театра Гонзаги”. Это уменьшенная копия театра, который был построен легендарным художником-декоратором Пьетро Гонзаго в усадьбе Архангельское.

«Декорация театра очень выгодна с экономической точки зрения. Во-первых, арендовать помещение театра в России очень дорого. Во-вторых, кинопроизводителями приходится затрачивать большой бюджет на массовку, чтобы заполнить зал. Аншлаг в декорации театра Гонзаги в кинопарке достигается при наличии всего 300 зрителей. Также декорация предусматривает удобную возможность съемки из любой точки, а веера, бинокли и другой необходимый реквизит можно взять в аренду в соседней комнате», - рассказал главный художник кинопарка «Москино» Сергей Февралёв.

По огромной территории кинопарка «Москино» иностранные гости перемещались на автобусе, благодаря чему им удалось увидеть максимальное количество натуральных локаций под открытым небом.

Локация «Москва времен конструктивизма» была построена специально для реализации кинопроекта «Лиля» по заказу Первого канала. Проект рассказал о романтических отношениях Лили Брик и Владимира Маяковского. Локация копирует улицы Москвы в районе Арбата и Лубянки. По рельсам того времени, проложенным по натуральной брусчатке, курсирует трамвай того времени. Можно снимать сцены фильма из его окон, не опасаясь, что в кадр попадет современная вывеска. Также на площадке есть несколько интерьерных локаций. При их проектировании специалисты опирались на чертежи, где видна расстановка мебели того времени, благодаря чему воссоздали обстановку с учетом всех необходимых для съемок нюансов.

Сунь Тяньдуо, директор пекинской компания по культуре кино и телевидения «Синхань Легенда»: «Я в кинопарке «Москино» уже не в первый раз. Я был тут в прошлом году, когда стройка еще шла. Сейчас я вижу, что строительство завершено и все очень красиво. У меня уже есть сценарий. Это история о китайских и советских спецагентах, которые в годы второй мировой войны вместе сражаются против фашистов».

Площадка с интерьерами школы и театра на 100 мест создана специально для реализации кинопроекта «Буратино», который выйдет в прокат 1 января 2026 года. Сейчас часть съемок завершена и локацию трансформируют для следующего съемочного блока. На натурной площадке есть реалистичные дома, площадь с фонтаном, школа и кукольный театр Карабаса-Барабаса, церковь, дом Джузеппе и другие здания.

В кукольном театре делегации показали трейлер российского фильма «Буратино». Гостям так понравилось, что они попросили повторить трейлер и даже начали повторять за поющими представителями российской группы запоминающуюся мелодию. Над музыкальным оформлением фильма работал композитор Алексей Рыбников — автор музыки к советскому телефильму «Приключения Буратино».

Гостей из Объединенных Арабских Эмиратов восхитили масштабные декорации Витебского вокзала и Аэропорта Юрово. Обе декорации - многофункциональные. Можно снимать на стойках регистрации, зонах выдаче багажа, зоне предполетного досмотра, эскалаторе для пассажиров, бизнес-классе самолета. Удобно, что тут же рядом находятся гримерные, костюмерные и иные технические помещения, необходимые для комфортной работы съемочных групп.

Самир Аль Джабери, руководитель кинокомиссии Абу-Даби:

«Сегодня я впервые побывал в кинопарке «Москино» и он выглядит невероятно. Очень много уникальных локаций. Мне очень понравилась локация аэропорта. Думаю, что она находится в высоком потреблении. Если бы эта локация была там, где я живу - в Абу-Даби, она бы использовалась все время и пользовалась огромным спросом. Остальные локации тоже удивительные, но эта привлекает меня больше всего».

Иностранным гостям показали более десяти натурных локаций, среди которых были «Ковбойский городок», «Глухая деревня», «Арканар», «Соборная площадь», «Палаты Князя Андрея», «Центр Москвы», «Дальневосточный город» и другие. Делегация была удивлена, что в кинопарке «Москино» находятся локации, которых больше нет нигде в мире. Натурные площадки восхитили иностранных гостей не только своей уникальностью, но и качеством проработки деталей. Многие гостей простукивали декорации, чтобы понять, из каких материалов они произведены.

Чжэн Дашэн, китайский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, действующий председатель Шанхайской ассоциации кинематографистов и вице-президент Ассоциации кинорежиссёров Китая:

«Мы сейчас посмотрели декорации улиц Москвы, вокзал, аэропорт. Все декорации построены с особой тщательностью, продуманы для нас, киношников. Очень тяжело воссоздавать улицы старинных городов для съемок. Также очень тяжело снимать на вокзалах и в аэропортах. И то, что здесь существуют именно такие декорации, которые помогают сделать исторические и транспортные сцены - это очень хорошо. Это отличный плюс для нас всех, кто снимает кино. Для двух лет и девяти месяцев, это тот срок который нам сегодня озвучили, за который был построен кинопарк - это, конечно, потрясающий очень быстровозводимый кинокластер. Меня это очень впечатлило. Для Китая это важно, потому что мы снимаем про Россию и такие места для нас очень полезны».

Главный художник кинопарка «Москино» Сергей Февралёв добавил, что скоро на территорию кинопарка переедет «Музей московского транспорта» и для съемок будут доступны в аренду старинные автомобили на ходу. Также он отметил, что всем кинокомпаниям, которые проводят съемки на территории кинопарка «Москино» доступны рибейты, то есть часть денег за производство фильма можно вернуть после выхода его на экраны.

Проф.Ахмед Фараг из Египта:

«Рибейты - это очень привлекательная опция для инвестирование в российскую киноиндустрию. Я как раз думаю в этом направлении. Как вы видели, мы уже подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кинематографии между Россией и Египтом. Теперь мы думаем о создании нового соглашения между странами БРИКС. Россия - одна из главных стран БРИКС».

После посещения кинопарка в рамкам Московской международной недели кино международные продюсеры начали вести переговоры о возможных съемках в Москве.

Леонардо Эдде, президент RioFilme и кинокомиссии города Рио-де-Жанейро:

«Мы работаем над подписанием соглашений и договариваемся о возможностях с точки зрения финансов. Я думаю, что у нас будет много совместных работ в будущем. У моей компании есть два проекта, которые мы будем снимать здесь - в Москве. В этом и следующем году».

В ближайшие 5 лет площадь кинопарка увеличится более чем до 1100 га, что позволит построить свыше 70 натурных площадок для кинопроизводства. Кинопарк «Москино» станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Также будет создана вся необходимая инфраструктура для кинопроизводителей: гостиницы, склады, съемочные павильоны и др. Натурные локации будут включать в себя города России, Европы, Ближнего Востока и Азии. Все это позволит значительно увеличить количество снимаемого на территории Москвы контента.