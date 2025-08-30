Как изменилась востребованность инфраструктуры московского кинокластера

Около 90 процентов отечественного кинопроизводства сосредоточено в Москве. Здесь создаются фильмы, сериалы и другие форматы. За последние годы доля российского кино в прокате выросла с 22 процентов в 2019 году до 82 процентов в 2024-м, а число зрителей увеличилось почти вдвое — с 51,1 миллиона до 100 миллионов.

В 2024 году кассовые сборы в кинотеатрах достигли 46,5 миллиарда рублей, что на семь миллиардов больше показателя 2023 года.

Киноиндустрия в столице развивается благодаря развитой инфраструктуре для съемок и работе городских сервисов полного цикла, среди которых кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

Проект мэра столицы Сергея Собянина «Москва — город кино» предоставляет доступ к площадкам московского кинокластера. За 2024 год количество проектов с использованием этой инфраструктуры выросло на 270 процентов: вместо 45 сняли около 120. В 2025 году рост продолжается — только за первые шесть месяцев уже отснято порядка 100 картин, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам телепродюсера Теймура Джафарова, создание кинопарка «Москино» дало значительный импульс развитию киноиндустрии и благодаря новой площадке появилась возможность создавать проекты «мирового уровня».