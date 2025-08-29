Крис Коламбус намекнул на активную работу над «Гремлинами 3»

В недавнем интервью режиссёр Крис Коламбус намекнул фанатам, что в работе находится третья часть «Гремлинов». По словам Криса, «Гремлины» — это то, над чем можно работать постоянно.

© Чемпионат.com

Я ничего не утверждаю. Мы над чем-то работаем, но мы всегда это делаем. «Гремлины» — это бесконечная попытка что-то написать.

Актёр Зак Галлиган, известный по ролям в двух первых частях «Гремлинов», рассказал — Warner Bros. на самом деле «крайне заинтересована» в возвращении франшизы. Кроме того, сценарий триквела уже готов и находится на столе у Стивена Спинберга, который должен одобрить проект.

«Гремлины» вышли в 1984 году и стали культовыми, а в 1990-м вышли «Гремлины 2». Премьера «Балбесов» состоялась в 1985 году.