Мультфильм «Моана» не только полюбился детям и взрослым по всему миру, но и получил признание на высшем уровне: картину дважды номинировали на «Оскар» (в категориях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня»). В 2024 году на большие экраны вышла вторая часть «Моаны», а в 2026-м в зрители увидят игровой художественный фильм по мотивам этой сказочной истории — он станет ремейком оригинального мультика. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме «Моана»: дата выхода, сюжет, актеры, роли и другие интересные факты.

© Lenta.ru

Фильм «Моана»: главное

Оригинальное название: Moana.

Страна: США.

Жанр: мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Томас Каил.

Сценаристы: Джаред Буш, Дэна Леду Миллер.

Продюсеры: Бо Флинн, Дэни Гарсиа, Хирам Гарсиа.

В ролях: Дуэйн Джонсон, Кэтрин Лага’айя, Фрэнки Адамс, Рина Оуэн, Джон Туи.

Дата выхода

О работе над лайв-экшн ремейком мультфильма об отважной жительнице тихоокеанского острова Моане и хитром полубоге Мауи заговорили еще в 2023 году. Тогда актер Дуэйн Джонсон (озвучивает Мауи) рассказал, что проект находится в ранней стадии разработки, а сам Джонсон стал одним из его продюсеров.

«Я глубоко тронут и переполнен благодарностью за возможность перенести прекрасную историю Моаны на большой экран», — отметил он.

В том же году стала известна дата релиза: Disney сообщил, что фильм «Моана» выйдет в прокат 27 июня 2025 года. Однако в апреле 2024-го премьеру перенесли на более поздний срок. По данным СМИ, релиз решили сдвинуть, чтобы зрители могли уделить достаточно внимания второй части мультфильма, которая вышла в мировой прокат 21 ноября 2024 года.

Фильм «Моана» выйдет в мировой прокат 10 июля 2026 года.

В этот день «Моану» покажут в Канаде, США, Великобритании и Турции. При этом, по данным «Кинопоиска», в ряде стран фильм Германии и Австрии.

Скорее всего, фильм доберется до российских кинотеатров в рамках так называемого параллельного проката — обычно это происходит через несколько недель после мировой премьеры. Более двух тысяч пользователей «Кинопоиска» добавили фильм в подборку «Буду смотреть» и ждут его выхода в России.

Сюжет

По словам одной из сценаристок нового фильма Дэны Леду Миллер, будущий фильм станет ремейком первой части мультфильма. Ожидается, что новая «Моана» будет максимально приближена к сюжету анимационного оригинала. Кроме того, в фильме 2026 года сделают акцент на культуру и традиции жителей тихоокеанских островов.

«Шестнадцатилетняя девушка отправляется в опасное путешествие по океану. Внутренняя природа событий по-настоящему проявляется в живой игре. Это придает фильму настоящую человеческую уязвимость, которая делает его свежим», — Дэна Леду Миллер, сценаристка фильма «Моана».

О чем была оригинальная «Моана»

Мультфильм начинается с рассказа о том, как богиня жизни Те Фити создает в Океане острова с помощью своего Сердца. Но однажды полубог Мауи похищает священный камень, из-за чего мир начинает увядать. В схватке с демоном Те Ка Мауи теряет Сердце Те Фити и свой волшебный крюк, который давал ему силу превращаться в животных.

На острове Мотунуи живет племя, которое больше не выходит в море, хотя рыба исчезает, а урожаи скудеют. Юная Моана, дочь вождя, с детства тянется к океану, но отец запрещает ей заплывать за риф. Когда острову грозит голод, а ее бабушка Тала открывает ей правду о прошлом, Моана отправляется на поиски Мауи, чтобы вернуть Сердце Те Фити и спасти свой народ.

Встретив самовлюбленного полубога, Моана убеждает его помочь жителям острова. Вместе они сражаются с пиратами-кокосами, находят украденный крюк у гигантского краба Таматоа и пробиваются сквозь гнев Те Ка. В решающий момент Моана понимает: демон лавы — это сама Те Фити, лишенная сердца. Вернув камень, она исцеляет богиню, и мир снова расцветает. Возвратившись домой, Моана возрождает традиции мореплавания и ведет свой народ к новым землям.

Создатели и актеры

Экранизацией игрового ремейка Томас Кайл, создатель знаменитых бродвейских мюзиклов «На высотах» и «Гамильтон», также известный по мини-сериалу «День, когда мы были счастливы». Над сценарием работают Джаред Буш (один из авторов «Энканто» и «Зверополиса») и Дэна Леду Миллер, известная по сериалам «Нарко» и «Последний кандидат». Они же участвовали в создании второй части мультфильма про Моану и Мауи: Миллер в качестве режиссера, а Буш — в роли сценариста.

Кресла продюсеров, в числе прочих, заняли Дуэйн Джонсон («Форсаж 7», «План игры», «Сокровище Амазонки») и Аулии Кравальо — актриса, которая озвучила Моану в оригинальной дилогии.

Изначально предполагалось, что Кравальо (американка с гавайскими корнями) сыграет героиню, которой подарила голос, в новом фильме. Однако актриса отказалась от роли: она объяснила, что хочет, чтобы в Голливуд попало как можно больше актеров из числа жителей Тихоокеанских островов, а истории проживающих там народов не искажались.

«Для меня очень важно передать эстафету следующей молодой женщине с Тихоокеанских островов, и я говорю это со всей ответственностью. Я хочу, чтобы эта дверь распахнулась настежь, и мне не терпится встретить следующую Моану», — подчеркнула она. В результате роль досталась австралийской актрисе Кэтрин Лага'айя.

Интересно, что у всех исполнителей главных ролей есть полинезийские корни. Например, у Дуэйна Джонсона и Кэтрин Лага'айя в числе предков самоанцы — коренные жители острова Самоа, которые проживают и на Гавайских островах.

Какие актеры сыграют в фильме «Моана»:

Кэтрин Лага'айя («Потерянные цветы Элис Харт») — Моана, наследница вождя племени;

Дуэйн Джонсон («Молодой Скала») — полубог Мауи;

Фрэнки Адамс («Пространство») — Сина, мать Моаны;

Рина Оуэн («Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов») — Тала, бабушка Моаны;

Джон Туи («Хоббит: Битва пяти воинств») — вождь Туи, отец Моаны.

Интересные факты