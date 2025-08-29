В России экранизируют бестселлер Алексея Иванова «Вегетация»‎

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания "Среда" приступили к съемкам фантастической драмы по мотивам книги Алексея Иванова "Вегетация", рассказывающей о жизни уральской глубинки в недалеком будущем. Главные роли в сериале исполнят Алексей Серебряков, Денис Косиков и Ксения Трейстер, передает корреспондент ТАСС с презентации нового сезона Okko.

© unsplash

«"Вегетация" ― это первый российский сериал ХХI века, снятый на кинопленку. В нем будет и дух советской фантастики, которая является частью нашего культурного кода, и одновременно с этим суперсовременные технологии. Что касается сюжета, то здесь не будет каких-то клише, которые мы видим в западных фантастических блокбастерах. Наш подход заключается в отражении жанра новой русской фантастики. Во всяком случае, именно с таким настроем мы создаем этот сериал», — рассказал генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Режиссером-постановщиком "Вегетации" выступит Максим Свешников, оператором-постановщиком - Илья Авербах, работавшие ранее вместе над проектами "Плейлист волонтера", "Контейнер", "257 причин, чтобы жить" и "Прометей". Автор сценария и шоураннер - Илья Тилькин ("Тихий Дон", "Годунов", "Сердце Пармы").

Роли в сериале исполнят Алексей Серебряков, Денис Косиков, Ксения Трейстер, Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Евгений Харитонов, Александра Урсуляк, Дмитрий Чеботарев и другие.

«Сразу ощущается, что сериал будет фантастическим: скорость реализации проекта преодолевает земное притяжение, и команда - просто фантастика. Жанр постапокалипсиса любим миллионами зрителей во всем мире, и "Вегетация", я уверен, предъявит его новый формат - российский, национальный. И, конечно, я надеюсь, что в итоге мы получим шоу не хуже знаменитого The Last of Us», — отметил автор романа "Вегетация" Алексей Иванов.

Роман "Вегетация" вышел в конце ноября 2024 года и сразу попал в топ-10 Forbes по итогам продаж за весь год. Роман в печатном/аудио/электронном формате прочитали 150 тысяч человек.